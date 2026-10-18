Arroceros respaldan Gobierno y confían renegociar el DR-CAFTA

La reunión del Ministro de Agricultura con arroceros del país.

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LA VEGA, República Dominicana.– El sector arrocero nacional expresó su respaldo unánime al Gobierno tras la derogación del decreto 693-24, relacionado con el tratamiento arancelario del arroz en el marco del DR-CAFTA, y manifestó su confianza en que la renegociación anunciada por el presidente Luis Abinader permitirá alcanzar mejores condiciones para la producción nacional.

La posición fue acordada durante un encuentro de tres horas encabezado por el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, en el Club Cerro Alto, en La Vega, con la participación de productores, molineros, representantes de la reforma agraria, cooperativas y empresas vinculadas al sector agrícola.

Al finalizar la reunión, Espaillat garantizó que se mantendrán los controles para la entrada de arroz al país, conforme al marco legal vigente, mientras avanzan las conversaciones para la renegociación del acuerdo comercial.

SE DECLARAN EN SESION PERMANENTE

Asimismo, informó que las autoridades y los representantes del sector se declararon en sesión permanente de trabajo para dar seguimiento al proceso y mantener un diálogo continuo sobre los desafíos de la actividad arrocera.

El ministro aseguró que el Gobierno mantiene su compromiso con la producción nacional y destacó la importancia de convertir ese respaldo en acciones concretas que favorezcan la estabilidad y competitividad del sector.

PRODUCTORES CONFIAN EN LAS GARANTIAS DE LAS AUTORIDADES

Por su parte, Marcos Rodríguez, presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz (FENARROZ), afirmó que los productores confían en las garantías ofrecidas por las autoridades y consideran fundamental mantener la unidad para enfrentar los retos actuales.

En tanto, Mandy Pimentel, presidente de la Asociación Dominicana de Factorías de Arroz (ADOFA), valoró la derogación del decreto como una oportunidad para impulsar una renegociación que beneficie a la producción y la industria arrocera.

EXMINISTRO DESTACA LA DISPOSICION

El exministro de Agricultura Amílcar Romero también destacó la disposición de los representantes del sector para continuar el diálogo y alcanzar consensos.

Con estos acuerdos, los actores de la cadena arrocera esperan que la renegociación del DR-CAFTA contribuya a proteger la producción nacional y fortalecer la competitividad de la industria dominicana.

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