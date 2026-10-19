Aprobación Trump se desploma a días elecciones medio término

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WASHINGTON.- La aprobación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cayó a un nuevo mínimo a dos semanas de las elecciones de medio mandato, en las que el Partido Republicano se juega el control del Congreso, según una encuesta de Ipsos, The Washington Post y ABC News.

Solo el 33% aprueba su gestión, frente al 66% que la desaprueba; el 52% manifiesta una desaprobación firme, el peor registro entre los estadounidenses para el mandatario, incluso comparado con su primer mandato, destacó el Post.

Entre los votantes probables, la aprobación es del 38%, mientras el 62% lo desaprueba.

El 33% representa cuatro puntos menos que en julio pasado y 12 puntos menos que en febrero de 2025, cuando marcaba 45%.

COSTO DE VIDA Y GUERRA CON IRÁN

Los resultados muestran preocupación por el costo de vida y por la decisión de entrar en guerra contra Irán, lo que ha impactado el precio de la gasolina.

El 71% considera que el precio del combustible es «inasequible», por encima del 28% registrado en febrero, antes de que el conflicto provocara el alza.

Además, el 72% afirma que el país avanza en la dirección equivocada, cinco puntos más que en abril.

En Estados Unidos, el nivel de aprobación presidencial suele anticipar el resultado de las legislativas y varios congresistas republicanos enfrentan dificultades en distritos que fueron bastiones conservadores.

Los votantes probables respaldan a los candidatos demócratas frente a los republicanos para el Congreso, 52% contra 44%. Ese margen de ocho puntos se observa también entre votantes registrados —50% frente a 42%—, una mejora demócrata respecto a julio, cuando la diferencia era de apenas tres puntos.

Trump ha aumentado su participación en actos electorales para intentar mantener el control del Congreso. Con ese objetivo, el mes pasado volvió a prometer un pago de 5.000 dólares para cada adulto si los republicanos conservan la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones del 3 de noviembre, propuesta que vinculó a los ingresos obtenidos por los aranceles.