Polvo del Sahara eleva el calor en RD

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Santo Domingo. – El polvo del Sahara continuará incidiendo este sábado sobre República Dominicana, provocando un ambiente mayormente soleado y temperaturas calurosas que podrían alcanzar los 35 °C, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET).

Las temperaturas máximas estarán entre 33 °C y 35 °C, mientras que las mínimas oscilarán entre 24 °C y 26 °C, con una sensación térmica elevada.

Aunque predominarán las condiciones estables, durante la tarde y las primeras horas de la noche podrían producirse aguaceros dispersos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias como Espaillat, Santiago, Monseñor Nouel, La Vega, Valverde, Santiago Rodríguez, San Juan, Elías Piña, Independencia y Pedernales.

En el Distrito Nacional y Santo Domingo se espera un cielo con pocas nubes y un ambiente caluroso durante gran parte de la jornada.

INDOMET recomendó a la población mantenerse hidratada, utilizar ropa ligera y evitar la exposición directa al sol, especialmente entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Sobre la actividad ciclónica, el organismo informó que la tormenta tropical Fay se encuentra a unos 1,790 kilómetros al oeste-suroeste de las Azores, con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora. Por su ubicación, el sistema no representa peligro para República Dominicana.