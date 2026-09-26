ITLA acerca la tecnología y la IA a visitantes de la FILSD 2026

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SANTO DOMINGO.- El Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) inauguró su stand en la XXVIII Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026, donde hasta el 4 de octubre recibirá a estudiantes, bachilleres, jóvenes y público general interesados en conocer sus oportunidades de formación tecnológica.

El espacio ofrece información sobre la oferta académica del ITLA, exhibe proyectos desarrollados por estudiantes y brinda orientación sobre iniciativas relacionadas con la inteligencia artificial, incluido el acceso a cursos gratuitos mediante RD Inteligente.

OFERTA ACADÉMICA Y PROYECTOS

El rector del ITLA, Jimmy Rosario Bernard, destacó que la participación en la feria busca acercar a la ciudadanía a la educación tecnológica y mostrar las oportunidades que ofrece la institución para el desarrollo profesional.

«Deseamos que todos los visitantes que se acerquen a nuestro stand puedan conocer de primera mano lo que hacemos en el ITLA, nuestra oferta académica y las oportunidades que ponemos a su alcance», afirmó.

Durante el recorrido, los visitantes podrán conocer proyectos de áreas como mecatrónica y software, además de interactuar con estudiantes y docentes, quienes compartirán sus experiencias y mostrarán parte de las capacidades adquiridas durante su formación.

CURSOS GRATUITOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El stand también servirá para divulgar RD Inteligente, iniciativa orientada a ampliar las capacidades de los dominicanos en tecnología e inteligencia artificial.

Rosario Bernard explicó que los visitantes podrán recibir información sobre el proyecto y acceder a cursos gratuitos de inteligencia artificial.

«Nos vamos a encargar de que la gente conozca un poco sobre ese proyecto tan importante para el país y que, a través de este stand, puedan también tener acceso a cursos gratuitos de inteligencia artificial», puntualizó.

El espacio del ITLA estará disponible durante toda la feria, que desarrolla una agenda de más de 700 actividades dirigidas a públicos de todas las edades, como parte de su programación cultural y educativa.

an/am