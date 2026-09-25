Abinader promete apoyo para culminar Museo Dominicano NY

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NUEVA YORK.- El presidente Luis Abinader afirmó que el gobierno dominicano hará todo lo posible y buscará las vías para apoyar la culminación del Museo Histórico Cultural Dominicano que se construye en Nueva York, al considerar que es una iniciativa de gran importancia por sus aportes históricos, educativos y turísticos.

Durante una visita al proyecto, el mandatario pidió al congresista Adriano Espaillat y al equipo gestor que le remitan lo antes posible los planos, el diseño y la solicitud económica con los recursos necesarios para terminar la obra.

«Nosotros vamos a hacer, pueden estar seguros, todo lo posible para llevar adelante esta gran idea, que es beneficiosa desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista turístico. En todos los sentidos es muy importante», expresó.

Dijo que desde el Gobierno buscarán todas las vías para respaldar la iniciativa y señaló que el senador Carlos Gómez también podría contribuir desde el Congreso Nacional.

«Mándenme lo que necesiten y nosotros nos comunicaremos con usted y con Adriano para buscar las vías de cómo hacerlo», dijo a los responsables del proyecto.

IMPORTANCIA Y UBICACIÓN DEL PROYECTO

El congresista Espaillat destacó que Ydanis Rodríguez tuvo un papel importante en el desarrollo de la iniciativa y que sus planes para la región ayudaron a crear las bases para concretarla.

Explicó que el área donde estará ubicado el museo forma parte del distrito designado en el Registro Federal de Distritos Históricos como Distrito Dominicano, que comprende desde la calle 155, el Alto Manhattan y parte de Inwood.

Resaltó que alrededor de medio millón de dominicanos residen entre el oeste de El Bronx y el Alto Manhattan.

UN ESPACIO PARA LA CULTURA DOMINICANA

Durante la presentación se explicó que la creación del museo surgió de una idea del congresista Espaillat hace más de 20 años y que el Instituto de Estudios Dominicanos asumió la iniciativa para convertirla en una institución dedicada a preservar el legado dominicano.

El proyecto ha contado con respaldo de autoridades de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) y será un museo universitario con rigor académico, creado para servir al pueblo y garantizar que la historia dominicana tenga una casa institucional permanente.

Gracias principalmente a gestiones de Espaillat, se han reunido aproximadamente 38 millones de dólares, con aportes de autoridades y representantes electos de distintos niveles de gobierno en Nueva York.

El museo tendrá cinco salas de exhibición y espacios destinados a preservar diferentes dimensiones de la historia y la cultura dominicanas.

Contará con el primer proyecto permanente de historia oral dedicado a preservar las experiencias de los dominicanos en Estados Unidos, recogiendo las voces de quienes trabajaron, lucharon, formaron familias e instituciones y construyeron las comunidades dominicanas.

También dispondrá de una biblioteca infantil dedicada a preservar el español, para que los niños comprendan que la lengua de sus padres y abuelos forma parte de su patrimonio e identidad.

Habrá además espacios dedicados al béisbol, al deporte dominicano, a la música y a otras expresiones culturales, con el propósito de que las nuevas generaciones de dominicanos nacidos en Estados Unidos conozcan lo que su pueblo ha creado, defendido y aportado.