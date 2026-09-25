Inauguran Feria del Libro 2026; habrá diez días de actividades

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SANTO DOMINGO.- La Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026 fue inaugurada anoche con una ceremonia en el Teatro Nacional, dando inicio a diez días de actividades dedicadas a la literatura y otras manifestaciones culturales.

La inauguración estuvo encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, quienes resaltaron el papel de los libros y la lectura en la formación del pensamiento y el acercamiento entre culturas.

LEMA Y PAÍS INVITADO

Este año el encuentro se desarrolla bajo el lema «Abre un libro, abre un mundo» y tiene a Panamá como país invitado de honor, con una delegación de 35 escritores y representantes de la música, la danza y el teatro.