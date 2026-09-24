Trump asegura ni EEUU ni China frenarán el desarrollo de la IA

Bienvenida del presidente de EE. UU., Donald Trump (c-d) al líder chino Xi Jinping (c) en la base de Andrews, Maryland

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WASHINGTON.- El presidente Donald Trump afirmó este jueves que ni Estados Unidos ni China frenarán el desarrollo de la inteligencia artificial.

Al conversar sobre el tema con el mandatario chino, Xi Jinping, sugirió que ninguno de los dos países tiene intención de frenar el desarrollo de esta tecnología.

Trump se refirió a la inteligencia artificial como “superinteligencia” y señaló en su red Truth Social que quiere mantener el desarrollo de la tecnología “exactamente donde está”. Según el mandatario, esa es también la posición de China.

TRUMP DEFIENDE CONTINUAR LA CARRERA TECNOLÓGICA

El presidente estadounidense ha sostenido en los últimos días que Washington no debe ralentizar el avance de la IA porque considera que Estados Unidos mantiene una ventaja sobre China y otros países.

Trump afirmó el lunes que no frenará el crecimiento de una tecnología que, a su juicio, tendrá un impacto superior al de la Revolución Industrial o internet. También sostuvo que Estados Unidos cuenta con mecanismos de supervisión y organismos encargados de hacer cumplir la ley para intervenir cuando sea necesario.

La posición de Trump contrasta con las advertencias de algunos líderes de empresas tecnológicas, que han planteado la necesidad de establecer controles y medidas de seguridad ante los posibles riesgos asociados con el desarrollo acelerado de sistemas de inteligencia artificial.

La IA se ha convertido en un componente central de la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China, mientras ambos gobiernos buscan mantener ventajas en capacidades avanzadas, infraestructura y aplicaciones estratégicas.

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