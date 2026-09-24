Dice hay mafia deportaciones, reclama más control migratorio

El exalcalde de Santiago hizo la denuncia durante un encuentro con militantes del PLD y dirigentes comunitarios.

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, cuestionó el manejo de las deportaciones de extranjeros en situación migratoria irregular y denunció la existencia de una supuesta “mafia” en torno a estos procesos.

Durante encuentros con militantes del PLD, dirigentes comunitarios y ciudadanos que respaldan su proyecto presidencial, Martínez afirmó que algunos extranjeros indocumentados pagarían cuotas para evitar ser deportados antes de llegar a la frontera.

RECLAMA MAYOR SERIEDAD EN MIGRACIÓN

“Es importante que se sepa que lo que hay con las deportaciones de haitianos ilegales en República Dominicana es una auténtica mafia”, sostuvo el dirigente político, quien reclamó mayor control y transparencia en los procesos migratorios.

Martínez consideró que el Gobierno debe garantizar que toda persona que permanezca de manera irregular en el territorio nacional sea sometida a los procedimientos establecidos por la ley, independientemente de su nacionalidad.

“Le hace falta seriedad a este Gobierno; hacen falta ejecutorias fiables y confiables en Migración, para que todo el que esté ilegal en República Dominicana sea deportado. Y no solo los haitianos: todo aquel que no cumpla con la ley, las normas y la Constitución no debe estar en nuestro territorio”, afirmó.

PIDIÓ CUMPLIR PROMESAS MIGRATORIAS

El también expresidente de la Cámara de Diputados advirtió que República Dominicana no debe convertirse en “una jungla” y exhortó al Gobierno a prestar atención al tema migratorio y cumplir las medidas anunciadas.

Recordó que meses atrás, cuando las autoridades anunciaron acciones para enfrentar el flujo de ciudadanos indocumentados o con estatus migratorio irregular, fue uno de los primeros en respaldarlas.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante los encuentros “Un café con Abel”, realizados en los sectores Bella Vista y Yagüita del Pastor, en Santiago, donde Martínez compartió con residentes y escuchó sus planteamientos.

an/am