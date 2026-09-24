DGM registra 1,336 personas en operativos control migratorio

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DAJABÓN.- La Dirección General de Migración (DGM) registró 1,336 personas interdictadas durante las jornadas de control migratorio realizadas entre el 16 y el 21 de septiembre en distintos sectores y comunidades de la provincia Dajabón y zonas aledañas.

Los operativos se desarrollaron en Dajabón, Restauración, El Carrizal, Loma de Cabrera, Cruz de Cabrera, Carbonera, Cañongo, La Vigía, Santiago de la Cruz, Los Miches, Capotillo, El Pino, Partido, Chacuey, Los Ciruelos, Sabana Larga, Palo Blanco y La Aviación.

Durante las jornadas, los equipos de la institución realizaron labores de verificación y control migratorio en diferentes puntos de la demarcación fronteriza, con seguimiento a la documentación y al estatus migratorio de los extranjeros intervenidos.

OPERATIVOS EN LA ZONA FRONTERIZA

La DGM indicó que estas acciones forman parte de las labores permanentes de control migratorio que desarrolla en Dajabón y otras zonas del territorio nacional.

Según la institución, las intervenciones tienen como objetivo verificar el cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas con la permanencia de extranjeros en República Dominicana.

La Dirección General de Migración reiteró que continuará realizando jornadas de control y verificación en la zona fronteriza y otras demarcaciones del país, como parte de las funciones que le corresponden en materia de regulación migratoria.

of-am