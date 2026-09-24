RD endurece acciones contra lavado y migración irregular

Santo Domingo, 24 sep (Prensa Latina) República Dominicana fortalece la cooperación interinstitucional para enfrentar el lavado de activos y otros delitos vinculados a los flujos migratorios irregulares y la delincuencia transnacional, informó hoy el director general de Migración, Luis Rafael Lee Ballester.
El funcionario destacó que el intercambio de información entre organismos estatales permite mejorar la identificación, investigación y prevención de ilícitos como la suplantación de identidad y los ciberdelitos, además de reforzar el control migratorio y la seguridad financiera del país.
Lee Ballester explicó que la Dirección General de Migración (DGM) desarrolla sistemas de interoperabilidad y análisis de información de personas en coordinación con el Departamento Nacional de Investigaciones, la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas y el Ministerio Público.
GARANTIZAR LA TRAZABILIDAD MIGRATORIA
Durante su participación en el panel inaugural del 4.Âº Congreso Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, el titular de Migración señaló además los desafíos que plantean la informalidad en el manejo de capitales y la necesidad de garantizar la trazabilidad migratoria y financiera de personas vinculadas con actividades delictivas.
Resaltó asimismo el papel de la DGM en el control migratorio ante el incremento de los flujos internacionales y señaló que República Dominicana proyecta recibir unos 12 millones de visitantes al cierre de 2026.
En el panel también participaron el superintendente de Bancos, Enmanuel Cedeño Brea, y el vicepresidente del Banco de Reservas Heiromy Castro, quien fungió como moderador.
El congreso reúne a autoridades, representantes del sector financiero, organismos supervisores y reguladores, así como especialistas nacionales e internacionales. ool/mpv
an/am
El primer lavado de activo es el presidente y su familia. Tiene todo que se han robado desde su papa hasta hoy en paraisos fiscales….y digan uds que son «paraisos» fiscales?. Son centros de avado de activo. Balsa mafia. Ladrones.
Palabras muerta….que no serán acompañadas por acciones de la autoridad migratoria