RD endurece acciones contra lavado y migración irregular

Luis Rafael Lee Ballester, director general de Migración, dijo que corrdinan acciones con el DNI, la Policía y la DNCD.

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Santo Domingo, 24 sep (Prensa Latina) República Dominicana fortalece la cooperación interinstitucional para enfrentar el lavado de activos y otros delitos vinculados a los flujos migratorios irregulares y la delincuencia transnacional, informó hoy el director general de Migración, Luis Rafael Lee Ballester.

El funcionario destacó que el intercambio de información entre organismos estatales permite mejorar la identificación, investigación y prevención de ilícitos como la suplantación de identidad y los ciberdelitos, además de reforzar el control migratorio y la seguridad financiera del país.

Lee Ballester explicó que la Dirección General de Migración (DGM) desarrolla sistemas de interoperabilidad y análisis de información de personas en coordinación con el Departamento Nacional de Investigaciones, la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas y el Ministerio Público.

GARANTIZAR LA TRAZABILIDAD MIGRATORIA

Durante su participación en el panel inaugural del 4.Âº Congreso Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, el titular de Migración señaló además los desafíos que plantean la informalidad en el manejo de capitales y la necesidad de garantizar la trazabilidad migratoria y financiera de personas vinculadas con actividades delictivas.

Resaltó asimismo el papel de la DGM en el control migratorio ante el incremento de los flujos internacionales y señaló que República Dominicana proyecta recibir unos 12 millones de visitantes al cierre de 2026.

En el panel también participaron el superintendente de Bancos, Enmanuel Cedeño Brea, y el vicepresidente del Banco de Reservas Heiromy Castro, quien fungió como moderador.

El congreso reúne a autoridades, representantes del sector financiero, organismos supervisores y reguladores, así como especialistas nacionales e internacionales. ool/mpv

an/am