Rutte ve «muy improbable» un ataque de Rusia contra la OTAN

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NUEVA YORK 24 Sep.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha señalado este jueves que ve «muy improbable» un ataque de las fuerzas rusas contra países miembro de la OTAN pero ha pedido «no pecar de ingenuos» y permanecer alerta, teniendo en cuenta que Rusia «está aumentando de forma masiva su producción militar».

«Creo que los rusos han hecho cálculos y saben que la OTAN es suficientemente fuerte y no puede ser derrotada. Incluso a día de hoy, hemos visto cómo el servicio de Inteligencia danés ha señalado que es poco probable que Rusia lleve a cabo una invasión a gran escala. Más les vale no hacerlo», ha indicado Rutte durante una entrevista tras dar un discurso en el Memorial y Museo del 11S.

«La Inteligencia danesa acierta en ese punto: es algo muy improbable. No obstante, no podemos pecar de ingenuos. (…) En este momento, por ejemplo, la industria rusa –no solo la de defensa, sino la base industrial en general– está produciendo para suplir el esfuerzo bélico. Esto es algo que nosotros todavía debemos desarrollar tanto en Europa como en Estados Unidos», ha apuntado.

En este sentido, ha dicho «conocer un poco al presidente ruso (Vladimir Putin)», habida cuenta de las «muchas conversaciones» que ambos han mantenido antes de que se produjera la anexión de la península de Crimea en 2014. «Me parece que está un poco a punto de entrar en pánico», ha alertado.

«Putin no puede estar contento en este momento porque las cosas no marchan en la dirección que a él le conviene. Así que mantengamos la calma. Putin sabe que somos más fuertes. Si la OTAN entrara en guerra con Rusia, dispondríamos de otros medios para hacerles llegar nuestra postura, más allá de lo que Ucrania puede hacer actualmente. Por tanto, habría una diferencia», ha afirmado respecto a un posible contraataque.

Además, ha señalado que, en caso de que se produjera un incidente de este tipo en el Indo-Pacífico, este «no se limitaría únicamente a esta región». «Implicaría que, simultáneamente, Putin intentaría actuar contra territorio de la OTAN en Europa», ha manifestado.

«Por tanto, ambos escenarios –el Indo-Pacífico y Europa– están estrechamente vinculados; esa es la razón por la que mantenemos una relación estrecha con Corea del Sur, Japón, Australia y Nueva Zelanda», ha declarado, al tiempo que ha defendido que Rusia «ya ha llegado a la conclusión de que no puede vencer a la Alianza».

En este sentido, Rutte ha hecho hincapié en que «Rusia percibe a la OTAN como una organización fuerte e invencible, unida más allá de las discrepancias habituales entre los países miembro». «Sabe que vamos a defender cada centímetro de territorio aliado», ha apostillado.

Sobre los ataques híbridos, ha apuntado que «todas las respuestas están sobre la mesa». «Usaremos lo que sea necesario», ha dicho, en unas declaraciones que llegan poco después de que la Inteligencia danesa haya indicado que todo apunta a que las autoridades rusas podrían perpetrar ataques militares contra objetivos «siempre y cuando estimen que dichas agresiones evitan una posible guerra abierta» al «provocar una respuesta militar colectiva por parte de la OTAN».

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