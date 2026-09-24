La Policía recupera dinero y prendas caso Julián Oro Duro

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- La Policía recuperó 33,690 dólares, 200 mil pesos, dos relojes, prendas y otros objetos durante allanamientos a las residencias de los cuatro sospechosos del asesinato de Zeneida Socorro Castillo y la agresión a su esposo, el merenguero Julián Oro Duro.

Diego Pesqueira, vocero de la Uniformada, detalló que entre los artículos recuperado figuran un reloj Rolex y otro marca Cardo, dos cadenas de oro, una medalla, un guillo, un broche de mujer, un bulto Louis Vuitton, una llave de un vehículo Toyota y unos lentes.

También fue localizada una motocicleta roja personalizada que, según Pesqueira, habría sido utilizada por los implicados para desplazarse hasta la vivienda de las víctimas.

Pesqueira informó que en la casa de Kevin Dariel Germán Troncoso, alias Yandel, fueron ocupados 3,750 dólares y 88,000 pesos; en la de Juan Carlos Hernández García (Peña) 240 dólares y 32,000 pesos; en la de Michael Tejeda Vázquez 9,800 dólares y en la de Lawrence Martin Liranzo Marcos (Chiquito) 19,900 dólares, 78,000 pesos, dos relojes, dos cadenas, una medalla, un guillo y un broche de mujer.

El desglose suma 33,690 dólares y 198,000 pesos. Sin embargo, Pesqueira indicó como total general 196,500 pesos, por lo que existe una diferencia de 1,500 pesos entre ambos datos..

Según la Policía, Julián Oro Duro identificó a dos de los implicados como personas de su entorno. Tejeda Vásquez era considerado de confianza y realizaba distintas labores para él, mientras Liranzo Marcos trabajaba en una villa que el merenguero tiene en construcción en San Antonio de Guerra.

jt-am