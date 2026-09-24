Vehículos dañados en la RD por «mala calidad de combustibles»

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SANTO DOMINGO, 24 de septiembre.- Propietarios de vehículos y talleres de mecánica han sugerido la posibilidad de que esté siendo adulterados los combustiles que expenden estaciones en esta capital y otros lugares de la República Dominicana.

Hacen la advertencia porque, según dicen, en los últimos días ha aumentado notoriamente la cantidad de vehículos con problemas en sus sensores de oxígeno, inyectores e incluso sus motores, lo que es atribuido a la mala calidad de los combustibles que están utilizando.

“Son vehículos de todas las marcas que están presentando el código de problema de combustible, incluyendo los que han sido recientemente importados”, dijo a ALMOMENTO.NET el jefe de un reconocido taller de mecánica de esta capital, quien pidió reservas de su nombre.

El propietario de otro taller local dijo que personalmente ha observado que una situación similar a la cual se ha registrado en oportunidades anteriores, luego que se han producido aumentos sustanciales en los precios de los combustibles.

Los denunciantes exigen al Instituto de Protección de los de Derechos del Consumidor (PROCONSUMIDOR), el Ministerio de Industria , Comercio y Mipymes (MICM) y la Refinería Dominicana de Petróleo (REFIDOMSA) ionicien una inmediata investigación, con análisis de laboratorio, sobre la calidad de estos productos.

sp-am