Vehículos dañados en la RD por «mala calidad de combustibles»

SANTO DOMINGO, 24 de septiembre.- Propietarios de vehículos y talleres de mecánica han sugerido la posibilidad de que esté siendo adulterados los combustiles que expenden estaciones en esta capital y otros lugares de la República Dominicana.
Hacen la advertencia porque, según dicen, en los últimos días ha aumentado notoriamente la cantidad de vehículos con problemas en sus sensores de oxígeno, inyectores e incluso sus motores, lo que es atribuido a la mala calidad de los combustibles que están utilizando.
“Son vehículos de todas las marcas que están presentando el código de problema de combustible, incluyendo los que han sido recientemente importados”, dijo a ALMOMENTO.NET el jefe de un reconocido taller de mecánica de esta capital, quien pidió reservas de su nombre.
El propietario de otro taller local dijo que personalmente ha observado que una situación similar a la cual se ha registrado en oportunidades anteriores, luego que se han producido aumentos sustanciales en los precios de los combustibles.
Los denunciantes exigen al Instituto de Protección de los de Derechos del Consumidor (PROCONSUMIDOR), el Ministerio de Industria , Comercio y Mipymes (MICM) y la Refinería Dominicana de Petróleo (REFIDOMSA) ionicien una inmediata investigación, con análisis de laboratorio, sobre la calidad de estos productos.
sp-am
Cuantas más indelicadeza y mal comportamiento además del robo , pasan en mi hermoso país donde ni entre familia se puede confiar.
Que desgracia.
Pero eso es aparte de que venden una gasolina cara y de mala calidad, y donde están Proconsumidor y la Defensoría del pueblo, para eso no sirven para defender al pueblo, la otra es que le roban también cuando vamos a echar gasolina, usted le dice echame 2 mil pesos y en 20 segundos ya te echaron 2 mil pesos de gasolina, están adulterando la gasolina pero quien nos defiende con esto señores.