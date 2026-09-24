Presidentes de EEUU y China se reunieron hoy en Washington

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WASHINGTON 24 Sep.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado de «estupendo» su encuentro de este jueves con su homólogo chino, Xi Jinping, en el marco de una visita de estado que continuará hasta este viernes y que se produce más de una década de la última visita del mandatario del gigante asiático a la Casa Blanca.

«Tuvimos una reunión estupenda, y él tiene un gran interés por el granito. Le gusta el granito. Es un experto en piedra, entre otras muchas cosas, y le encanta el buen granito», ha señalado en declaraciones a la prensa y en presencia de su par chino.

Durante la jornada, ambos dirigentes han abordado la competencia en inteligencia artificial con un Trump que ha abogado por el desarrollo sin restricciones de esta tecnología para mantener la ventaja competitiva de Estados Unidos, mientras que el líder chino ha apuntado a que tanto Pekí como Washington tienen «la capacidad y la responsabilidad de desarrollar y gestionar la IA para el bien común y garantizar que su desarrollo esté siempre bajo control humano».

En todo caso, los dos presidentes han manifestado su apuesta por la cooperación. «Trabajando juntos, el presidente Xi y yo hemos logrado avances extraordinarios en los asuntos que afectan a nuestros dos países», ha asegurado el mandatario estadounidense, al tiempo que Xi ha hecho un llamamiento a fortalecer el diálogo con Washington asegurando que ambos países «saldrán perdiendo en una confrontación».

La visita ha comenzado en el jardín sur de la Casa Blanca, donde Trump, Xi y sus cónyuges se estrecharon la mano y posaron para una foto oficial. Tras sus discursos, se celebró una ceremonia aparte que incluyó una revista militar y un sobrevuelo.

XI ESPERA DE TRUMP «PRUDENCIA» CON TAIWÁN

En sus declaraciones, el presidente estadounidense no ha hecho mención alguna a la controversia por Taiwán, mientras que Xi ha reiterado la «clara» postura de China al respecto.

De acuerdo a las informaciones de la agencia china de noticias Xinhua, el mandatario ha manifestado que la Administración Trump «gestione con prudencia la cuestión taiwanesa».

«La postura de China respecto a la salvaguarda de la unidad nacional y la integridad territorial es muy clara. (Xi) expresó su esperanza de que Estados Unidos mantenga su postura correcta contra la ‘independencia de Taiwán’ (…) y siente las bases para una cooperación estratégica entre China y Estados Unidos y el desarrollo de las relaciones bilaterales».

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