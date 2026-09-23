Identifican presunto implicado en muerte de esposa de artista

SANTO DOMINGO.- La Policía Nacional identificó a uno de los presuntos implicados en el asalto ocurrido en la residencia del merenguero Julián Oro Duro, en Santo Domingo Este, donde murió su esposa, Zeneida Socorro Castillo, y el artista resultó herido.

El sospechoso fue identificado como Kevin Dariel Germán Troncoso, alias “Kevin” o “Yandel”, de 23 años, contra quien las autoridades informaron que existe una orden judicial de arresto. La Policía continúa las labores de búsqueda para localizarlo y ponerlo a disposición de la justicia.

LA POLICÍA INTENSIFICA LA BÚSQUEDA

De acuerdo con el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, Germán Troncoso frecuenta sectores de La Victoria, en Santo Domingo Norte, por lo que se mantienen las labores de localización.

Las autoridades exhortaron al señalado a entregarse por la vía correspondiente y pidieron a cualquier persona que tenga información sobre su paradero comunicarse con la Policía.

La investigación establece de manera preliminar que dos individuos habrían penetrado a la vivienda ubicada en el sector Brisa Oriental VI, en Santo Domingo Este, durante el hecho en el que Castillo perdió la vida.

INVESTIGAN CIRCUNSTANCIAS DEL CRIMEN

Julián Oro Duro resultó herido durante el incidente y recibió asistencia médica tras el ataque. Las autoridades investigan las circunstancias en que se produjo el asalto y procuran establecer la participación de cada uno de los involucrados.

La Policía indicó que las pesquisas continúan abiertas para identificar y apresar a los demás responsables del hecho.

El caso ha generado consternación en el ámbito artístico y entre residentes del sector donde ocurrió el crimen.

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