Se entrega uno de supuestos asesinos esposa Julián Oro Duro

SANTO DOMINGO.- Se entregó a la Policía Kevin Dariel Germán Troncoso, alias «Kevin» o «Yandel», quien era buscado por haber ingresado junto a otro hombre a la residencia del merenguero Julián Oro Duro, en Santo Domingo Este, asesinato a Zeneida Socorro Castillo, esposa del artista y provocar lesiones graves a este último.
La entrega se produjo alrededor de las 3:00 de la madrugada de este miércoles en el destacamento Felicidad, de Los Mina.
Acudió acompañado de familiares y comunicadores que mediaron en el proceso.
Contra Germán Troncoso se había emitido una orden de arresto como uno de los presuntos involucrados en el ataque a la residencia del merenguero.
Con apenas 23 años, Germán Troncoso cuenta con un amplio historial delictivo, según la Policía.
DECLARACIÓN TRAS LA ENTREGA
Tras su entrega, el propio Germán Troncoso afirmó que participó en el ataque, aunque las autoridades y el Ministerio Público deberán establecer mediante la investigación y el proceso judicial las responsabilidades individuales.
Ellos ( los delincuentes)) lo hacen porque en este país no HAY REQIMEN DE CONCESUENCIA,, COMO SAN SALVADOR Y DUKELE,, hay cazo que es una COMBINACION de los dos BANDO,, esa es la triste realidad,, señores..p
GORDO COLORAO,,, YO METERIA TAMBIEN PRESO A 2 O 3 COMUNICADORES QUE HABLAN DE FALTA DE OPORTUNIDADES,,,,, ESTE MALDITO DELINCUENTE QUE LO QUE MATA Y ATRACA ES PARA DROGA Y PARA DARSE LA PINTA ,,,,
ESE DELINCUENTE DEBE SER FUSILIDADO INMEDIATAMENTE POR HABER DESTRUIDO UNA FAMILIA BUENA, DECENTE Y TRABAJADORA. Y SI LOS FAMILIARES PROTESTAN LLEVARLOS PRESOS . PORQUE ELLOS DEBIERON DENUNCIAR ESE DELINCUENTES HACE MUCHO. Y ASI NO HUBIESE CAUSADO TAN TERRIBLE DANO A UNA FAMILIA BUENA. HACE PENA LA PENA DE MUERTE PARA ESOS DELINCUENTES. CADA VEZ QUE LA POLICIA ELIMINA UNO DE ELLOS. DEBE SER APLAUDIDA. HAY QUE LIMPIAR EL PAIS.
FARIDE RAFUL, SACO DE SAL, TE FELICITO ! MIRA COMO ESTA BAJANDO TU CRIMINALIDAD, BAJO A LA CASA DE ORO DURO, BAJO EN SERRALLE. ESTA BAJANDO MUERTOS A LA BLANDINO Y AL CEMENTERIO. ESO SE LLAMA BAJAR LA CRIMINALIDAD FARIDE.
que perla ! ese tiene 23 años de edad,es decir,nacio y se formo en los gobiernos del PLD!! si vas a buscar culpables entonces tienes que hablar de Danilo y Leonel pues cuando Luis asumio la presidencia este individuo tenia 17 años y ya era un delincuente.Que te parece?
entonces, mil nombres… esclavo local… desde que nació… fue delincuente… porque, si tiene… esa edad… y el delincuentePLDista… estaba en el… gobierno, si no nació… asi, se hizo… tiene un cerebro… que Dios sea… tu bendición… cerebro e’ mina…
…»Y Que Diga Toda la Verdad y Delate a los Autores «Intelectuales» !!!…
de ese actuar… ‘Comillas’, según tú… y Ernesto… gatonel, es el culpable… verdad que chi, ‘Comillas’!…
VAMOS A DECIRLE EN SU IDIOMA CRIMINAL «LA MACATE CON TO LO DIENTE Y TE LA BEBITE MANITO» DE ESTA NO TE SACA NI TU ADA MADRINA.
EN OTRO PERIODICO LEI HOY, QUE ESE MONSTRUO ES CHOFER DE UNA AMBULANCIA EN GUERRA.
Tienen que machacarle los granos para que diga si alguien lo mando a cometer ese crimen, no se pueden tratar con manos de seda a esas ra-tas humana.
El se entregó porque ve que le están dando pa bajo, por eso lo hizo, el otro que no se entregue y así lo ponen en 29 porque ya con ese que se entregó se llega a fondo si hay un autor intelectual, a la policía que no se detenga a escuchar voces que sólo defienden a los delincuentes, hay que seguir con la operación limpieza, mira lo que dice la policía que ese angelito tiene un prontiario delictivo y eso es gracias al viejo código penal.
Esa lacra deben de dársela a los familiares de las víctimas y que lo ponga en piya como los cerdos y lo quemen, para tener este demonio vivo? Dios mío