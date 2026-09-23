Balaguer: el gran ausente

El autor es un ex canciller de la República y actual presidente de la Fundación Joaquín Balaguer. Reside en Santo Domingo.

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Del 25 de septiembre al 4 de octubre, la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo volverá a celebrar la lectura, la cultura y la memoria escrita. Sin embargo, persistirá una notable forma de olvido: la institución parece haber borrado de su conciencia el nombre de su fundador, Joaquín Balaguer.

Nacida en 1950 por iniciativa del doctor Balaguer, la Feria nunca le ha rendido un reconocimiento digno, pese a su extensa obra bibliográfica y a su aporte a la cultura dominicana. Esta omisión resulta paradójica en un evento dedicado precisamente a preservar la memoria cultural de la nación.

El silencio también revela la dificultad de nuestros gobernantes para reconocer los aportes de figuras pertenecientes a un pasado político que prefieren olvidar. Mientras se rinden homenajes a autores extranjeros y nacionales, así como a figuras universales, se evita mencionar al hombre que concibió la institución.

Con el tiempo, la obra intelectual del doctor Balaguer y las voces de Pedro Páramo parecen encontrarse en un mismo reclamo: ambos persisten como presencias que interpelan a los vivos y exigen ser escuchadas. Así, la memoria de Joaquín Balaguer continúa reclamando justicia histórica.

Reconocerlo como fundador no implica adhesión ideológica ni pleitesía. La historia no exige unanimidad sino honestidad. Aceptar el origen de una institución no disminuye su valor; al contrario, la hace más completa y digna.

Mientras persista la omisión, seguirá recorriendo los pasillos de la Feria el fantasma de una verdad histórica que se niega a desaparecer. Reconocer a Joaquín Balaguer como su fundador y honrar la Feria con su nombre haría de la celebración una expresión más honesta de la memoria cultural dominicana. Mientras, seguimos esperando, más que un acto de valor, una dilatada reparación histórica y cultural.

JPM