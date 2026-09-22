Aduanas recupera $1,652 MM tras fiscalizar empresas asiáticas

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SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Aduanas (DGA) informó que logró recuperar RD$1,652 millones en impuestos no declarados correspondientes a 389 importadores asiáticos durante el primer semestre de 2026, como resultado de sus controles de riesgo y mecanismos de fiscalización.

La institución explicó que estas acciones se desarrollan tanto en la zona primaria aduanera, que comprende puertos y aeropuertos, como mediante procesos de fiscalización posteriores al despacho de las mercancías.

Como parte de esta estrategia, la Gerencia de Fiscalización de la DGA amplió sus operaciones fuera de la zona primaria aduanera, con intervenciones y verificaciones en establecimientos comerciales de Santo Domingo y Santiago de los Caballeros.

FISCALIZACIÓN A POSTERIORI

Luego de las intervenciones, la institución inicia un proceso de revisión y análisis técnico de los registros contables, documentos comerciales y demás informaciones relacionadas con las operaciones de las empresas fiscalizadas.

Estos datos son contrastados con las declaraciones y registros aduaneros correspondientes para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras, así como identificar posibles diferencias o inconsistencias.

La DGA indicó que los resultados obtenidos forman parte de una estrategia dirigida por su director, Nelson Arroyo, para proteger las recaudaciones del Estado, fortalecer el comercio formal y promover condiciones de competencia leal.

La institución señaló que los controles están orientados a detectar operaciones consideradas de riesgo y posibles incumplimientos de la normativa aduanera.

CONTROL MÁS ALLÁ DEL DESPACHO

La DGA recordó que las fiscalizaciones se realizan al amparo de las facultades establecidas en la legislación aduanera vigente y forman parte de su programa permanente de control.

Este mecanismo permite a las autoridades dar seguimiento a las mercancías y a las operaciones de importación incluso después de concluido el proceso de despacho aduanero, con el propósito de verificar que las declaraciones realizadas ante la institución correspondan con las operaciones comerciales efectuadas.

of-am