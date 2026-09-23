Leones contratan a lanzadores Jackson Rees y Reid VanScoter

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SANTO DOMINGO.- Los Leones del Escogido anunciaron las contrataciones de los lanzadores Jackson Rees y Reid VanScoter como refuerzos para la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

Rees, lanzador derecho de 32 años, viene de actuar con los Tecolotes de los Dos Laredos, en México, donde trabajó 24.0 entradas, registró efectividad de 2.63, WHIP de 1.29, cuatro salvamentos y 26 ponches. La oposición le bateó para promedio de .205.

El nativo de California cuenta con experiencia en todas las categorías de las ligas menores de los Toronto Blue Jays, además de haber participado en la Liga Independiente del Atlántico.

“Jackson nos aporta un brazo de calidad y una presencia que puede ser importante para nuestro pitcheo. Nos gusta su repertorio, su capacidad para atacar a los bateadores y, sobre todo, su perfil competitivo”, explicó el gerente general del Escogido, Carlos Peña.

UN ZURDO CON EXPERIENCIA EN DOBLE A Y TRIPLE A

VanScoter, zurdo de 27 años, viene de lanzar con los Arkansas Travelers, sucursal Doble A de los Seattle Mariners, donde acumuló 33.0 entradas, con 42 ponches, efectividad de 2.73, récord de 2-2 y WHIP de 1.21.

También tuvo participación en Triple A, nivel en el que ponchó a 18 bateadores en 18.2 episodios.

El lanzador, oriundo de Nueva York, ha desarrollado toda su carrera profesional dentro de la organización de los Marineros, que lo seleccionó en el Draft Amateur de 2022.

“Reid es un brazo que nos entusiasma mucho incorporar. Nos gusta su capacidad para atacar la zona, competir y ejecutar diferentes formas de sacar outs. Creemos que tiene las herramientas para adaptarse rápidamente a nuestra liga y convertirse en una pieza importante de nuestro equipo”, señaló Peña.

Con las incorporaciones de Rees y VanScoter, el Escogido eleva a cuatro el número de refuerzos anunciados para la próxima campaña. Previamente, el club había informado las contrataciones del lanzador zurdo Lael Lockhart y del derecho Brett de Geus.

Los 18 veces campeones nacionales iniciarán este viernes 25 de septiembre sus prácticas oficiales con miras a la temporada otoño-invernal. Los entrenamientos se desarrollarán en la academia de los Yankees de Nueva York, en Boca Chica.

La campaña 2026-27 de la LIDOM está programada para comenzar el próximo 16 de octubre.

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