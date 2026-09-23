Inspectores denuncian RD no cumple convenio 81 de la OIT 

Faye Julia B. Ramirez, en representación de Asitraredo, en su calidad de Presidenta, participa en la 16a. Jornada Iberoamericana de Inspección del Trabajo.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- La presidenta de la Asociación de Inspectores de Trabajo de la República Dominicana (Asitraredo), Faye Julia Benoit Ramírez, denunció en Brasil que en el país no se cumple con el Convenio 81 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo a la inspección laboral.

Benoit Ramírez afirmó además que el Gobierno dominicano viola el artículo 422 del Código de Trabajo al contratar personas para desempeñar funciones de inspectores de trabajo sin someterlas a concursos de oposición por parte del Ministerio de Trabajo, como establecen los artículos 6 y 7 del Convenio 81 de la OIT.

CONDICIONES LABORALES

La presidenta de Asitraredo también cuestionó los bajos salarios que reciben los inspectores de trabajo, las condiciones en que desempeñan sus funciones y el impacto del alto costo de la vida, factores que, según señaló, dificultan que estos servidores puedan vivir dignamente.

La denuncia fue presentada durante la 16ª Jornada de la Confederación Iberoamericana de Inspectores de Trabajo (CIIT), celebrada en el marco de la 42ª Convocatoria del Encuentro Nacional de Auditores Fiscales de Trabajo de Brasil (SINAIT).

ENCUENTRO INTERNACIONAL

La actividad se desarrolló del 13 al 18 de septiembre de 2026 en Vitória, Brasil, con la participación del presidente de la CIIT, Sergio Voltolini; el presidente del Sindicato Nacional de Auditores-Fiscales de Trabajo de Brasil (SINAIT), Bob Machado, y representantes de otros países iberoamericanos.

El encuentro tuvo como temas centrales la “uberización” y la regulación del trabajo en plataformas digitales, así como los impactos del Convenio 193 de la OIT en la actuación de los organismos de inspección laboral.

an/am