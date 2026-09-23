Hernández, Cordero y Valdez encabezan entrenamientos Licey

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SANTO DOMINGO.- Los infielders Ramón Hernández y Andretty Cordero, junto al veterano lanzador derecho César Valdez, encabezaron este lunes la apertura de los entrenamientos de los Tigres del Licey con miras a la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

Las prácticas se desarrollan en las instalaciones de los Azulejos de Toronto, en Baseball City, Boca Chica, donde el conjunto azul comenzó a preparar su plantilla para la próxima campaña.

Hernández llega a los entrenamientos después de una destacada actuación en la Liga Mexicana de Béisbol, donde lideró a los jugadores dominicanos en promedio de bateo con .351, vistiendo el uniforme de los Acereros de Monclova.

Cordero, de 29 años, dividió su participación en el verano entre los Rieleros de Aguascalientes y los Acereros de Monclova. En 85 partidos combinados bateó para .295, con nueve cuadrangulares, 16 dobles, 51 carreras remolcadas y porcentaje de embasarse de .350.

VALDEZ ENCABEZA EL GRUPO DE LANZADORES

El veterano César Valdez también se integró a los entrenamientos tras actuar con los Leones de Yucatán y los Dorados de Chihuahua.

El derecho realizó 16 apariciones, 15 de ellas como abridor, y acumuló 72.2 entradas, con 57 ponches y apenas 10 boletos.

También se reportaron los lanzadores derechos Ulises Joaquín, Michael Feliz, José Cisnero, Darlin Pinales, Yordanny Monegro, Carlos Contreras, Michael Arias, Luis Beltrán, Jean Muñoz, Oliver Ortega y Jordy Martínez, además de los zurdos Estarlyn Ortiz y Elniery García.

Entre los jugadores de posición estuvieron los infielders Yerald Nin y Orelvis Martínez, así como los jardineros Abraham Núñez, Luis Castillo y Luis Barrera.

El vicepresidente de Operaciones y gerente general del Licey, Audo Vicente, dio la bienvenida al grupo y exhortó a los jugadores a mantener el enfoque durante la preparación.

“Todos tenemos una meta y sabemos cuál es, y una forma de hacer lo correcto para conseguirla es mantenernos enfocados en el objetivo, asumir compromiso, puntualidad y respeto por esta camiseta”, expresó Vicente.

CARLOS LUGO DIRIGE LOS ENTRENAMIENTOS

Los entrenamientos están bajo la dirección de Carlos Lugo, encargado de planificación de juego, quien asume esas funciones después de desempeñarse la pasada temporada como coach de control de calidad.

Lugo trabaja junto a los entrenadores José Umbría, Fidel Peña, Alexis Candelario, Manny Aybar, Silvestre Campusano, César Cabral y Vladimir Pérez.

La temporada 2026-27 de la LIDOM comenzará el próximo 16 de octubre, cuando los Tigres del Licey visiten a los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, a partir de las 7:15 de la noche.

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