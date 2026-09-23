La UDC pide reforzar acciones contra violencia en Dominicana

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Unión Demócrata Cristiana (UDC), Luis Acosta Moreta, planteó la necesidad de garantizar la paz ciudadana y poner fin a la ola de violencia que, a su juicio, preocupa a la sociedad dominicana.

Acosta Moreta pidió investigar a fondo los hechos violentos registrados en los últimos días y aplicar todo el peso de la ley contra quienes resulten responsables.

PIDEN MÁXIMA CAPACIDAD DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD

El dirigente político señaló que los organismos de seguridad del Estado deben trabajar a máxima capacidad para responder al reclamo de justicia de la población ante hechos que han provocado la pérdida de vidas.

Consideró necesario perseguir, detener y someter a la justicia a quienes incurran en actos delictivos, a fin de que respondan ante los tribunales por sus acciones.

También llamó a los sectores políticos a evitar la utilización partidista de los hechos de violencia y, en cambio, promover la unidad para enfrentar el incumplimiento de las leyes y fortalecer la seguridad ciudadana.

EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA

Acosta Moreta sostuvo que la sociedad no puede permanecer sometida a las acciones de grupos vinculados al robo, el tráfico de drogas y otros delitos que afectan la tranquilidad colectiva.

Afirmó que la violencia impacta a todos los sectores sociales, por lo que las autoridades deben adoptar medidas que contribuyan a preservar la seguridad y la convivencia pacífica.

Al mismo tiempo, planteó impulsar políticas de prevención y protección social dirigidas especialmente a la juventud, con el propósito de evitar que caiga en el consumo de drogas y la delincuencia.

Propuso integrar a las iglesias, juntas de vecinos, clubes culturales y deportivos, organizaciones comunitarias y grupos de amas de casa en una estrategia nacional de prevención.

El presidente de la UDC consideró que la persecución del delito debe estar acompañada de educación y prevención para contribuir a reducir los niveles de violencia en el país.

an/am