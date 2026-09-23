RD recompra mil millones de dólares de bonos soberanos

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Santo Domingo, 23 sep (EFE).- La República Dominicana recompró 1,385.2 millones de dólares de los bonos soberanos con cupón de 5.95 % y vencimiento en enero de 2027, lo que «permite reducir de manera significativa las necesidades de refinanciamiento previstas para comienzos del próximo año y extender el plazo de la deuda refinanciada hacia el largo plazo».

El Ministerio de Hacienda y Economía anunció este martes que de manera simultánea, la República Dominicana realizó la colocación de un nuevo bono global por 1,600 millones de dólares, con vencimiento en marzo de 2039 y una tasa de 6.85 %.

Indicó en un comunicado que desde el anuncio de la operación a los inversionistas el pasado 15 de septiembre, las ofertas recibidas para participar en la recompra representaron aproximadamente 81.5% del monto en circulación del instrumento. OEDENES POR 6,542.4 MILLONES DE DOLARES Por su parte, la nueva emisión recibió órdenes por aproximadamente 6,542.4 millones de dólares, equivalentes a 4.1 veces el monto colocado, lo que «refleja una sólida participación de los inversionistas internacionales».»Las operaciones de manejo de pasivos forman parte de una gestión activa y ordinaria de la deuda pública, las cuales se realizan de manera oportuna para aprovechar ventanas de mercado que permitan reducir riesgos y mejorar el perfil de vencimientos», aseguró Hacienda. El ministerio indicó que «las condiciones de mercado permitieron adelantar una parte sustancial del vencimiento previsto para enero de 2027 y sustituirlo por financiamiento de mucho mayor plazo». ENTORNO INTERNACIONAL VOLATIL Y DE INCERTIDUMBRE «La transacción se llevó a cabo en un entorno internacional caracterizado por alta volatilidad e incertidumbre, y elevadas tasas de interés globales», añadió. Hacienda subrayó que logró colocar la nueva emisión con un diferencial frente a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos «considerablemente menor al registrado cuando se emitieron originalmente los bonos que ahora se recompran». En la emisión original de los bonos, realizada en enero de 2017, el diferencial fue de 349 puntos básicos, mientras que en la nueva emisión se redujo a 181 puntos básicos, una disminución de 168 puntos básicos, indicó. an/am