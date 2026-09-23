Alcaldía de Santiago inicia la «Semana del Turismo 2026» 

La eucaristía fue oficiada este 21 de septiembre por el sacerdote Rogelio Collado.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- La Alcaldía de Santiago celebró este lunes una misa de acción de gracias con motivo del inicio de la Semana del Turismo 2026, jornada destinada a promover los atractivos culturales, históricos y turísticos de la ciudad.

La eucaristía fue oficiada por el sacerdote Rogelio Collado y estuvo encabezada por la vicealcaldesa Mariana Moreno; la directora de Turismo del Ayuntamiento, Sahely Santos; y la presidenta del Clúster Santiago Destino Turístico, Brenda Sánchez.

IMPULSO AL TURISMO

Sahely Santos destacó el potencial de Santiago como destino turístico y llamó a las instituciones y a la ciudadanía a trabajar de manera conjunta para desarrollar un turismo ordenado, sostenible e inclusivo, capaz de contribuir al crecimiento económico y al fortalecimiento de la identidad cultural.

“Desde la visión de nuestro alcalde, Ulises Rodríguez, el turismo representa una importante herramienta para continuar transformando Santiago, fortalecer su economía, generar empleos y crear nuevas oportunidades para nuestra gente”, afirmó.

También resaltó la importancia de integrar a las instituciones educativas en la promoción turística y motivar a los estudiantes a conocer, valorar y proteger el patrimonio cultural de Santiago, para convertirse en embajadores de la ciudad.

PATRIMONIO Y HOSPITALIDAD

En la actividad participaron representantes de la Policía Turística (Politur), DIGESETT, autoridades municipales y gubernamentales, estudiantes y docentes del Colegio Padre Emiliano Tardif, representantes del sector turístico e invitados especiales.

Al oficiar la misa, el sacerdote Rogelio Collado sostuvo que el desarrollo turístico requiere, además de inversiones e infraestructuras, personas comprometidas con el servicio, la hospitalidad y el trabajo conjunto.

“Santiago tiene mucho que comunicar y mucho que ofrecer: su historia, su música, la gastronomía, su arte, sus tradiciones, su patrimonio y, sobre todo, la calidez de su gente”, expresó.

La Semana del Turismo 2026 busca resaltar estos valores y promover una mayor integración de la ciudadanía en la protección y difusión de los atractivos de Santiago.

an/am