Cheddy García con películas por meses consecutivos en el cine

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SANTO DOMINGO.- La actriz, humorista y empresaria dominicana Cheddy García atraviesa uno de los períodos de mayor actividad de su carrera y se prepara para protagonizar una particular coincidencia en la cinematografía nacional: durante tres meses consecutivos estará presente en las salas de cine con tres producciones diferentes.

Su agenda incluye “La Fábrica de Bodas”, que llegará a los cines el próximo 25 de septiembre; “Espinal”, producción puertorriqueña que se estrenará en República Dominicana en octubre; y “La Novia del Atlántico”, película dominicana prevista para el 26 de noviembre.

TRES PELÍCULAS, TRES RETOS ACTORALES

“La Fábrica de Bodas”, dirigida por Francis “El Indio” Disla y protagonizada por el mexicano Kuno Becker, cuenta además con Cheddy García, Fausto Mata, Zoe Martín y otros reconocidos talentos dominicanos. La producción tendrá su premier el 21 de septiembre y fue seleccionada como película de apertura del Dominican Film Festival in New York.

En octubre llegará “Espinal”, cinta puertorriqueña basada en la vida del medallista olímpico Jaime Espinal. Dirigida por el colombiano Jaime Segura, la película retrata el recorrido del atleta desde una infancia marcada por la pobreza, la violencia y el racismo hasta su consagración en la lucha olímpica. La producción recibió el Premio del Público en el Puerto Rico Film Fest.

UNA HISTORIA DE MUJERES Y RESILIENCIA

El 26 de noviembre será el turno de “La Novia del Atlántico”, dirigida por Celinés Toribio en su debut como realizadora. Cerca del 90 % del equipo, delante y detrás de cámaras, está integrado por mujeres.

La historia sigue a Miguelina, Evelyn y Laura, interpretadas por Cheddy García, Sandy Hernández y Celinés Toribio, quienes unen fuerzas ante una situación de violencia de pareja. La película aborda la sororidad, la resiliencia, las segundas oportunidades y el amor propio.

Con casi 35 años de trayectoria, García también prepara “Namasté”, cuyo estreno está previsto para el primer cuatrimestre de 2027.

an/am