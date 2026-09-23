Anadegas suspende retiro de verifones tras reunión Gobierno

El ministro de Industria y Comercio, Eduardo Sanz Lovatón, explica detalles del encuentro este martes 22 de septiembre, junto al director de Pro Consumidor, Eddy Alcántara y el presidente de Anadegas, Juan Elías Pérez.

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SANTO DOMINGO.- El presidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas), Juan Elías Pérez, informó que las estaciones de combustibles continuarán aceptando con normalidad los pagos con tarjetas de crédito y débito a partir del próximo 25 de septiembre, mientras avanzan las conversaciones con la banca nacional.

La decisión se produjo luego de una reunión con el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, en la que se constató el avance de las negociaciones para buscar una solución al reclamo de los detallistas por las comisiones cobradas por los servicios electrónicos de pago.

SE SUSPENDE RETIRO DE VERIFONES

Anadegas dejó sin efecto el llamado realizado para retirar los dispositivos de pago electrónico (verifones) de las estaciones afiliadas este viernes, como parte de su protesta por los costos asociados a las transacciones con tarjetas.

“El Gobierno dominicano seguirá trabajando para que todos los sectores que interactúan en este mercado puedan tener una salida viable, que les permita seguir trabajando y seguir dándoles el servicio a los dominicanos”, expresó Sanz Lovatón.

Pérez explicó que la decisión responde a que las conversaciones con la banca nacional se encuentran avanzadas y existe disposición para alcanzar un acuerdo que permita atender las preocupaciones del sector.

AGRADECEN GESTIONES DEL GOBIERNO

El presidente de Anadegas valoró las gestiones realizadas por el ministro Sanz Lovatón y el director de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, para propiciar un nuevo plazo indefinido mientras continúan las negociaciones.

Asimismo, agradeció al presidente de la República por su intervención para buscar una solución al conflicto generado por las comisiones aplicadas a los pagos con tarjetas.

La entidad reiteró que su reclamo está dirigido a revisar los costos asociados al uso de los servicios electrónicos de pago en las estaciones de combustibles y encontrar una alternativa que permita mantener este mecanismo de pago sin afectar la operación de los detallistas.

an/am