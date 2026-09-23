Diputados reconocen 50 años de trayectoria Ramón Orlando

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SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados aprobó este martes, en única lectura, otorgar un reconocimiento al maestro Ramón Orlando Valoy por sus 50 años de trayectoria artística y sus aportes al desarrollo y proyección internacional de la música dominicana.

La decisión del órgano legislativo surgió de la fusión de dos iniciativas sometidas por los diputados Rafael Augusto Castillo Casado y Pedro Martínez, las cuales fueron estudiadas por la Comisión Permanente de Reconocimiento de la Cámara de Diputados.

APORTE A LA MÚSICA DOMINICANA

Entre los considerandos de la resolución se destaca que Ramón Orlando ha sido pionero en la internacionalización del merengue y ha encabezado agrupaciones de gran trascendencia, entre ellas La Orquesta Internacional y Los Cantantes, con las que alcanzó elevados niveles de popularidad en países de América Latina y Europa.

La iniciativa también resalta los reconocimientos obtenidos por el artista a lo largo de su carrera, entre ellos el Gran Soberano en 1992. Ese mismo año recibió siete estatuillas de los entonces premios Casandra, consolidándose como uno de los artistas más galardonados de la historia de la música dominicana.

DIPUTADOS APRUEBAN RESOLUCIONES

Durante la sesión, los diputados aprobaron además el octogésimo noveno grupo de resoluciones internas, mediante las cuales legisladores de distintas demarcaciones solicitan al Gobierno la construcción y reconstrucción de obras, así como la instalación de diversos servicios en sus comunidades.

Asimismo, el pleno liberó de lectura y dejó sobre la mesa el nonagésimo grupo de resoluciones internas, conforme al procedimiento establecido para agilizar el conocimiento de este tipo de iniciativas que cuentan con informes pendientes de aprobación.

Al finalizar los trabajos, la Cámara de Diputados guardó un minuto de silencio en memoria de Zeneida Socorro Castillo, esposa del artista Julián Oro Duro, así como por las víctimas de un incendio ocurrido en Valverde de Mao.

La vicepresidenta en funciones de presidenta, Dharuelly Leany D’Aza Caraballo, informó que la próxima sesión será convocada por los canales correspondientes.

an/am