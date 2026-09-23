Ministro Salud RD lleva a ONU principales desafíos sanitarios

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NUEVA YORK.- El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, participa en la delegación de República Dominicana que acompaña al presidente Luis Abinader durante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, donde desarrolla una agenda de encuentros y foros internacionales sobre los principales desafíos sanitarios.

Atallah, quien preside la 79.ª Asamblea Mundial de la Salud, representa al país en espacios dedicados a la prevención de enfermedades, el fortalecimiento de los sistemas sanitarios, la preparación ante emergencias y la cooperación internacional.

AGENDA SANITARIA EN LA ONU

Como parte de su agenda, el funcionario participará en la Reunión de Alto Nivel sobre Prevención, Preparación y Respuesta a Pandemias, donde presentará la declaración de país y expondrá la posición dominicana sobre las medidas necesarias para fortalecer la capacidad de respuesta ante futuras emergencias sanitarias.

Asimismo, participará en encuentros internacionales relacionados con el VIH, el cáncer de cuello uterino y el accidente cerebrovascular (ACV), además de un foro sobre resiliencia demográfica, informó el Ministerio de Salud Pública.

REUNIONES DE COOPERACIÓN

Atallah también tiene previsto sostener reuniones bilaterales con autoridades de Arabia Saudita e Indonesia, con el objetivo de intercambiar experiencias e identificar oportunidades de cooperación para fortalecer las capacidades del sistema sanitario dominicano.

El ministro fue elegido por aclamación en mayo de 2026 como presidente de la 79.ª Asamblea Mundial de la Salud, máximo órgano decisorio de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Su participación en Nueva York forma parte de la agenda oficial de la delegación dominicana encabezada por el presidente Abinader durante las actividades de alto nivel de la Asamblea General de la ONU.

an/am