NY: Arrestan a adolescente 16 años por muerte de dominicano

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NUEVA YORK.- Un adolescente de 16 años fue arrestado por un tiroteo en el que murió John Núñez, también de 16 años y de origen dominicano, el mes pasado en El Bronx.

El joven, cuya identidad no fue revelada, fue detenido unas seis semanas después de que Núñez fuera asesinado a tiros la madrugada del pasado 10 de agosto, dentro de una vivienda ubicada en el 1346 de Prospect Avenue, en Morrisania.

La Policía informó que el sospechoso fue arrestado el lunes en El Bronx y acusado de asesinato, homicidio involuntario y posesión ilegal de armas.

De acuerdo con el jefe de detectives de la Policía de Nueva York, Joseph Kenny, Núñez y otros dos adolescentes manipulaban el arma dentro de una habitación cuando uno de ellos le preguntó a la víctima si todavía había una bala en la recámara.

El adolescente que sostenía el arma habría creído que estaba descargada, pero esta se disparó y alcanzó a Núñez en la cabeza.

Núñez recibió un disparo alrededor de las 5:10 de la mañana y murió en el lugar. En ese momento, Kenny describió el tiroteo como un accidente.

INICIALMENTE HUYÓ

Según la Policía, el joven de 16 años que apretó el gatillo huyó del lugar, pero dejó el cargador. En la escena también se recuperó un casquillo.

El adolescente buscado por la Policía tenía cinco arrestos previos por delitos que incluían robo con allanamiento de morada y robo, dijo Kenny.

La Policía interrogó al tercer amigo, un joven de 18 años, pero el adolescente mayor no fue acusado, según informaron las autoridades.

Núñez era estudiante de la preparatoria Metropolitan y el menor de tres hermanos, con dos hermanas mayores. Le gustaba jugar baloncesto y videojuegos, según contó su hermana.