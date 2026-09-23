Ve justicia haitiana fue relegada en caso asesinato Juvenel Moise

El traslado el domingo de esos sospechosos claves en el magnicidio de 2021 revela que las leyes locales «perdieron su jurisdicción sobre el caso», añadió el director de la Red Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos (Rnddh), Pierre Espérance, a la emisora Radio Magik9.EXTRADITARON 17 ACUSADOS

Las declaraciones del líder humanitario aludieron a la extradición el domingo desde este país hacia Estados Unidos de 17 acusados colombianos involucrados en el crimen, junto al exfuncionario haitiano Joseph Félix Badio, presunto organizador del magnicidio.

Espérance consideró que la justicia haitiana logró y avanzó poco después de cinco años del inicio de los procesos judiciales en Haití tras el asesinato de Moïse, según la radioemisora nacional.

El diario Le Nouvelliste, por su parte, recordó que esta saga judicial viene desde julio de 2021, fecha en que la investigación fue encomendada sucesivamente a cinco jueces de instrucción.

Esos magistrados fueron Mathieu Chanlatte, Gary Orélien, Chavannes Etienne, Merlan Belabre y Walter Wesser Voltaire, este último encargado de la pesquisa inicial, que remitió luego a la fiscalía para la acusación formal.

Las autoridades de entonces elaboraron la acusación, que fue después sometida ante el Tribunal de Apelación, revocada por este y reanudada en noviembre de 2025, mediante un proceso a cargo del juez Denis Cyprien.

El líder haitiano de los derechos humanos recordó que aquel juez de instrucción absolvió diez meses después a algunos de los acusados e imputó a otros, ante el silencio de instancias legales implicadas como el Consejo Superior de la Judicatura.

Mientras el caso se prolonga en Haití –subrayó- en Estados Unidos, varios implicados fueron declarados culpables y condenados.

Entre ellos figuran el exsenador haitiano Joseph Joël John; el empresario Rodolphe Jaar; el oficial colombiano retirado Germán Rivera; y el haitiano-estadounidense Joseph Vincent, puntualizó el director de la Rnddh.

Otra de las personalidades involucradas en el caso y opuestas a la repatriación estadounidense fue Nathalie Delisca, la abogada de los 17 colombianos implicados en el asesinato de Moïse.

“Esa transferencia significa el fin de los procedimientos legales en Haití”, declaró la defensora durante su aparición en el programa matutino de Magik9.

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