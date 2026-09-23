LF advierte escalada violencia «ha desbordado al gobierno”

SANTO DOMINGO.- El expresidente Leonel Fernández expresó preocupación por los recientes hechos de violencia en República Dominicana y afirmó que la situación alcanzó niveles que, por la forma en que se estaban produciendo, no tenían antecedentes en el país.
En una entrevista con la periodista Katherine Hernández, Fernández reaccionó al asesinato de la esposa del merenguero Julián Oro Duro en su residencia de Santo Domingo Este, un hecho en que el artista también resultó con heridas de gravedad. «Eso es muy preocupante, diría yo, porque en los términos y en la forma que se está produciendo no tiene antecedentes en la República Dominicana», expresó Fernández.
«Que alguien penetre a la casa de un artista conocido, mate a su esposa y espere a que llegue para agredirlo. ¿Qué es eso?», cuestionó Fernández al referirse a este último hecho.
Dijo que situaciones de esa naturaleza genera una percepción de pérdida de seguridad, incluso en espacios que deberían representar protección para las familias. «No hay ya la privacidad, la intimidad, no es posible. Hasta eso se ha perdido», manifestó el presidente del partido Fuerza del Pueblo.
CASO BOCA CHICA
Fernández también hizo referencia al reciente ataque a tiros ocurrido en Boca Chica, donde varias personas fueron alcanzadas por disparos desde un vehículo.
«Si alguien pasa en un vehículo y ametralla a un grupo que está en una esquina en Boca Chica, eso parece un tiempo de Al Capone, no de la República Dominicana», expresó.
Consideró que los acontecimientos recientes requerían una reacción frente al avance de la violencia y sostuvo que la situación había sobrepasado los límites.
«Una persona en la calle puede ser sujeto de un atraco; en tu casa, que te esperan para matarte, inaceptable», afirmó.
CRÍTICA A LAS AUTORIDADES
El exmandatario cuestionó la respuesta de las autoridades frente a la situación de inseguridad y aseguró: «Ha desbordado al gobierno, ha desbordado al gobierno, eso es evidente».
Sostuvo que los hechos registrados debían provocar una reacción frente a la violencia, al considerar que la seguridad de los ciudadanos se encontraba comprometida tanto en los espacios públicos como dentro de sus propios hogares.
Dr,, buenos dias;,, Razon y causa,, PORQUE NO HAY REQIMEN DE CONSECUENCIA,, en primer luqar,, 2do,, El estado no quiere resolver los problemas de la micro economía,, ejemplo,, los problemas sociales,,ejemplo,, visitar los campos,, visitar los barrios,, Y RESOLVER LOS PROBLEMAS QUE EXISTES EN ESOS SECTORES DE DE LA POBLACION,, sea la triste realidad de un país diriqidos por ñames..
Los grandes culpables de nuestros males hablando basura. Este carajo es uno de los peores. Culpable de la prostitución judicial, para su impunidad. Culpable de vender nuestra soberanía junto a los otros tres.
Votemos en las próximas elecciones por quien sea menos por los 4 partidos tradicionales que junto al empresariado y la oligarquía se robaron el pais y lo entregaron para que lo ocupen los haitianos, con tal de ellos no caer presos.
Al primero que había que ponerlo en 29 es a esta lacra que vendió rkdks los activos del país 36 empresas y la mina de oro de cotui. 97-3 y así aspirando a dirigir al país de nuevo ese perverso abusador un maldito abogado de 5ta categoría que andaba con traje cuando levantaba los brazos se les venían los codos y como hombre es una pura basura que nomouede mantener un hogar
Si escudriñamos, si vamos a la intríngulis de las cosas -saquen cuenta- todos esos delincuentes -que no estudiaron, que no quieren trabajar- en que gobiernos nacieron y se criaron? En los DES-GRA-CIA-DOS desgobiernos del PLD, de ese baboso pajonu de Villa Juana. Fueron en esas «administraciones» (entre comillas), porque lo menos que hicieron fue ADMINISTAR. Ese fue que le negó el 4% a la educación, aprobado por el congreso.
Este Sr. (baboso) es en parte uno de los más culpable de lo que vive hoy el país, por sus des-gra-cia-dos desgobiernos, donde se transformó el NA’E’NA’ Y EL DAMELO MIO PO’ABAJO ‘E LA MESA, como cultura. El quid del asunto es ese.
Si tiene mucha razón lo único que los delicuentes que estan haciendo estos hechos delictivos fueron frutos de los desgobierno de Leonel Y el PLD busquen los Datos.
Este hombre era apenas un niño en el tiempo que salio el expresidente Leonel del poder.
Recordarle a este mitomano que en sus gobiernos asesinaron a mas de 4500 personas y otros miles heridos,que no juegue con nuestra memoria que los que hoy delinquen crecieron y desarrollaron en sus gobiernos.
¿Y no decian que el violento era haiti?
Rata 🐀 asquerosa, viejo decrépito y simulador.
Nadie pasa de trabajdor a delincuente. Le recuerdo que esos son los frutos de su gobierno y de los gobiernos de danilo .luis abinader apena tiene 5 años en el poder .estos delincuente aprendieron ese arte en sus 3 gobiernos y en los dos de danilo .solo hay que ver el pais que balaguer le entrego a este delincuente y como este parasito dejo este pais .