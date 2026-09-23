LF advierte escalada violencia «ha desbordado al gobierno”

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SANTO DOMINGO.- El expresidente Leonel Fernández expresó preocupación por los recientes hechos de violencia en República Dominicana y afirmó que la situación alcanzó niveles que, por la forma en que se estaban produciendo, no tenían antecedentes en el país.

En una entrevista con la periodista Katherine Hernández, Fernández reaccionó al asesinato de la esposa del merenguero Julián Oro Duro en su residencia de Santo Domingo Este, un hecho en que el artista también resultó con heridas de gravedad. «Eso es muy preocupante, diría yo, porque en los términos y en la forma que se está produciendo no tiene antecedentes en la República Dominicana», expresó Fernández.

«Que alguien penetre a la casa de un artista conocido, mate a su esposa y espere a que llegue para agredirlo. ¿Qué es eso?», cuestionó Fernández al referirse a este último hecho.

Dijo que situaciones de esa naturaleza genera una percepción de pérdida de seguridad, incluso en espacios que deberían representar protección para las familias. «No hay ya la privacidad, la intimidad, no es posible. Hasta eso se ha perdido», manifestó el presidente del partido Fuerza del Pueblo.

CASO BOCA CHICA

Fernández también hizo referencia al reciente ataque a tiros ocurrido en Boca Chica, donde varias personas fueron alcanzadas por disparos desde un vehículo.

«Si alguien pasa en un vehículo y ametralla a un grupo que está en una esquina en Boca Chica, eso parece un tiempo de Al Capone, no de la República Dominicana», expresó.

Consideró que los acontecimientos recientes requerían una reacción frente al avance de la violencia y sostuvo que la situación había sobrepasado los límites.

«Una persona en la calle puede ser sujeto de un atraco; en tu casa, que te esperan para matarte, inaceptable», afirmó.

CRÍTICA A LAS AUTORIDADES

El exmandatario cuestionó la respuesta de las autoridades frente a la situación de inseguridad y aseguró: «Ha desbordado al gobierno, ha desbordado al gobierno, eso es evidente».

Sostuvo que los hechos registrados debían provocar una reacción frente a la violencia, al considerar que la seguridad de los ciudadanos se encontraba comprometida tanto en los espacios públicos como dentro de sus propios hogares.