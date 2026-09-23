EN VIVO: Discurso presidente Luis Abinader en Asamblea ONU

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SANTO DOMINGO.- ALMOMENTO.NET transmitirá «EN VIVO» el discurso del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, durante la 81.º Asamblea General de las Naciones Unidas, como parte de su participación en el período de sesiones del organismo internacional.

La alocución está prevista para las 12:45 de la tarde.

Se trata del principal compromiso del mandatario durante su visita oficial a Nueva York, donde participa en la Semana de Alto Nivel de la ONU junto a otros jefes de Estado y de Gobierno.