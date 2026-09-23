EU, Dinamarca y Groenlandia firman acuerdo de seguridad

Naciones Unidas, 23 de septiembre (EFE).- Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firmaron este martes, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, el acuerdo de seguridad que alcanzaron tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de invadir la isla ártica.

El documento fue rubricado en una ceremonia en presencia de Trump, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen.

El pacto otorga a Estados Unidos una presencia militar permanente en la isla y vetaría el acceso de Rusia y China, al tiempo que respetaría la soberanía de Dinamarca sobre el territorio autónomo y el derecho de autodeterminación de Groenlandia.

«Esto es algo extraordinario para Europa y para Estados Unidos, para todo el mundo y para Groenlandia. Va a ser increíble, y la gente de Groenlandia ha sido muy amable. El pueblo de Dinamarca ha sido increíble, así que sé que va a ser una relación fantástica a largo plazo», declaró Trump.

EE.UU CONSTRUIRÁ DOS BASES EN GROENLANDIA

Previamente, en su discurso en la jornada inaugural ante la ONU, el presidente estadounidense aseguró que su país comenzará «de inmediato» a construir dos grandes bases militares en Groenlandia según el acuerdo recién alcanzado con las autoridades de la isla y Dinamarca.

«Iniciaremos de inmediato el proceso para desarrollar una importante presencia militar en las ubicaciones adecuadas. Construiremos dos bases militares de gran envergadura», anunció.

Trump, que en su primer mandato (2017-2021) ya estuvo interesado en este territorio autónomo danés, generó a principios de este año una fuerte tensión con Groenlandia, Dinamarca y el resto de socios de la OTAN al sugerir la posibilidad de hacerse militarmente con la isla.

Actualmente, Estados Unidos solo mantiene en Groenlandia la base espacial de Pituffik —la antigua base de Thule—, tras décadas de reducción de su presencia. Las autoridades danesas han señalado que esa disminución respondió a una decisión de Washington.

RESPETO A LAS «LINEAS ROJAS»

La primera ministra danesa y el presidente autonómico de Groenlandia resaltaron que el acuerdo de seguridad firmado respeta todas sus líneas «rojas».

«En el acuerdo está muy claro en el preámbulo que hay un respeto absoluto por la soberanía del Reino de Dinamarca, la integridad territorial de Groenlandia y su derecho de autodeterminación», dijo en rueda de prensa conjunta Frederiksen, que destacó que se trata de un documento «jurídicamente vinculante».

Frederiksen admitió no obstante que no puede dar «garantías» de «qué dicen otros», pero se mostró «contenta por ver a un presidente estadounidense que está feliz con este acuerdo».

Nielsen, quien abrió la rueda de prensa en groenlandés, dijo, por su parte, sentirse «seguro» y «muy satisfecho» con el acuerdo, y habló de «día histórico».

«Queridos compatriotas, ahora podemos respirar con alivio», afirmó Nielsen, quien habló no obstante de que ahora será necesario «reconstruir» la confianza con Washington después de las amenazas lanzadas en los últimos meses contra este territorio autónomo del Reino de Dinamarca por el presidente estadounidense, Donald Trump, y que eso «llevará tiempo».

EL ACUERDO TAMBIÉN PROTEGE A EUROPA: Trump

Tal y como dijo la semana pasada al anunciar en redes sociales el acuerdo alcanzado con Nuuk y Copenague, Trump insistió en que Washington no permitirá que ninguna otra potencia tenga presencia en la isla, que está bajo soberanía danesa.

«Nunca más se permitirá a ningún adversario de Estados Unidos establecer una presencia militar en Groenlandia ni realizar inversiones delicadas allí sin nuestra autorización expresa por escrito», añadió el republicano.