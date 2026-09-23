Irán califica de «calumnias» acusaciones de Trump en ONU

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TEHERÁN.- El portavoz de la Cancillería iraní, Esmaeil Baghaei, reaccionó este miércoles a los ataques y acusaciones que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó contra el país persa durante su discurso del martes en la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York.

«La interpretación de los diplomáticos y las delegaciones de muchos países fue que las palabras [de Trump] no respondían a la autoridad, sino a la desesperación», afirmó el vocero para medios locales.

«Amenazar a un país con un ataque militar es la admisión de la naturaleza de la actual clase dirigente estadounidense y de la consumación de crímenes internacionales», añadió.

POR QUÉ NO ABANDONARON LA SALA

Sobre por qué su delegación no salió de la sala de la ONU ante los improperios del mandatario estadounidense, como se vio con los representantes de otros países, Baghaei indicó: «Se ha debatido por qué la delegación iraní no abandonó la sesión en bloque. Para los diplomáticos, el escaño de Irán es sagrado».

«El lugar de Irán en un foro como la Asamblea General de las Naciones Unidas es nuestro bastión y, sin duda, si abandonáramos ese bastión a causa de una retórica dura, el mal humor y las calumnias de otros, no habríamos cumplido con nuestro deber», concluyó.

LA AMENAZA DE TRUMP

Esas palabras llegaron después de que Trump, desde el podio de la ONU, planteara una disyuntiva extrema contra Teherán: o se llegaba a un acuerdo o «todo terminaría muy muy rápido».

En ese mismo discurso, el mandatario estadounidense se preguntó si firmaría un pacto que permitiera a Irán reconstruirse o si aniquilaría a la República Islámica «rápidamente», «sin ninguna posibilidad de supervivencia», llevándola «al infierno».

El pronunciamiento se produjo en un contexto en que países del Golfo Pérsico llegaron a la ONU con un recado para Trump sobre Irán.