Se entrega uno de supuestos asesinos esposa Julián Oro Duro

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SANTO DOMINGO.- Se entregó a la Policía Kevin Dariel Germán Troncoso, alias «Kevin» o «Yandel», quien era buscado por haber ingresado junto a otro hombre a la residencia del merenguero Julián Oro Duro, en Santo Domingo Este, asesinato a Zeneida Socorro Castillo, esposa del artista y provocar lesiones graves a este último.

La entrega se produjo alrededor de las 3:00 de la madrugada de este miércoles en el destacamento Felicidad, de Los Mina.

Acudió acompañado de familiares y comunicadores que mediaron en el proceso.

Contra Germán Troncoso se había emitido una orden de arresto como uno de los presuntos involucrados en el ataque a la residencia del merenguero.

Con apenas 23 años, Germán Troncoso cuenta con un amplio historial delictivo, según la Policía.

DECLARACIÓN TRAS LA ENTREGA

Tras su entrega, el propio Germán Troncoso afirmó que participó en el ataque, aunque las autoridades y el Ministerio Público deberán establecer mediante la investigación y el proceso judicial las responsabilidades individuales.