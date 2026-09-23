Abinader recorre a pie calle de N.York; saluda a dominicanos

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NUEVA YORK.- El presidente de la República, Luis Abinader, recorrió a pie varios bloques de las calles de Nueva York durante su visita a esta ciudad, donde participa en las actividades relacionadas con la 81.ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El mandatario realizó parte de estos desplazamientos acompañado de integrantes de su comitiva y funcionarios de su Gobierno, entre ellos el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor Bisonó.

CAMINATA EN MEDIO DEL TRÁFICO DE MANHATTAN

Uno de los recorridos se produjo en medio de la congestión vehicular que afecta algunas zonas de Manhattan, situación que llevó al presidente Abinader a continuar su trayecto a pie para dirigirse hacia sus compromisos oficiales y reuniones de trabajo.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran al jefe de Estado caminando junto a miembros de su equipo por las calles de la Gran Manzana.

Abinader desarrollaba una amplia agenda de actividades en Nueva York, que incluye encuentros con representantes de la diáspora dominicana, reuniones relacionadas con inversión, tecnología y desarrollo económico, así como compromisos vinculados con la participación de República Dominicana en la Asamblea General de la ONU.

Durante su estadía en la ciudad, el gobernante también ha participado en actividades relacionadas con la presentación de la iniciativa Meta RD 2036, plataforma de trabajo orientada al desarrollo económico del país.

La agenda presidencial contempla además su participación en los principales encuentros diplomáticos y multilaterales que se desarrollan con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La Misión Permanente de República Dominicana ante las Naciones Unidas, con sede en Nueva York, constituye la representación diplomática del país ante ese organismo internacional y tiene entre sus funciones defender los intereses nacionales y coordinar la participación dominicana en los distintos espacios de la agenda multilateral.

sp-am