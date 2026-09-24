Taiwán: la ficha de negociación entre Xi y Trump

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Taiwán se ha convertido en una de las principales fichas estratégicas del pulso entre Estados Unidos y China. La próxima cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping pondrá sobre la mesa las ventas de armas estadounidenses a la isla, pero detrás de esa disputa se encuentra una cuestión de mayor alcance: el equilibrio militar en el Indo-Pacífico y la lucha por el control de tecnologías, cadenas de suministro y espacios de influencia que definirán buena parte del orden internacional.

Según Reuters, Beijing pretende que Washington detenga las ventas de armas a Taiwán y, además, las entregas de armamento que Taipéi ya ha solicitado. China fundamentaría su posición en el comunicado conjunto de 1982, mediante el cual Estados Unidos expresó su intención de reducir progresivamente las ventas de armas a la isla.

Pero aquel compromiso tiene un elemento adicional. La administración de Ronald Reagan vinculó la reducción de las ventas a la expectativa de que las diferencias entre Beijing y Taipéi fueran resueltas pacíficamente. Paralelamente, las llamadas “Six Assurances” (Seis Garantías) establecieron que Washington no había fijado una fecha para terminar las ventas de armas a Taiwán ni aceptado consultar previamente con Beijing sobre esas operaciones.

La disputa actual, por tanto, no gira únicamente alrededor de lo firmado en 1982. También enfrenta interpretaciones diferentes sobre cómo aplicar aquellos compromisos en un entorno estratégico radicalmente distinto. China ha ampliado sus capacidades militares y su presión alrededor de Taiwán, mientras Estados Unidos ha profundizado su arquitectura de alianzas y asociaciones de seguridad en el Indo-Pacífico.

En ese escenario aparece una pieza de enorme valor político: un paquete de armas estadounidense para Taiwán valorado en aproximadamente 14,000 millones de dólares. Trump lo ha descrito anteriormente como una “ficha de negociación”. La decisión sobre ese paquete puede tener consecuencias que trasciendan el terreno militar.

Taiwán no es solamente un territorio disputado. También ocupa una posición crítica dentro de la economía mundial. Su industria de semiconductores está integrada en cadenas de producción fundamentales para la inteligencia artificial, los automóviles, los teléfonos inteligentes, los sistemas militares y la economía digital.

Por eso, cualquier crisis en el estrecho tendría una dimensión geoeconómica considerable. Una escalada militar podría afectar rutas comerciales, mercados financieros, cadenas de suministro y producción tecnológica mucho más allá de Asia.

A esta ecuación se suma Oriente Medio. Reuters señala que Beijing podría ofrecer cooperación a Washington para presionar a Irán. De confirmarse, esto conectaría dos escenarios geopolíticos que habitualmente se analizan por separado: el Indo-Pacífico y Oriente Medio.

China mantiene canales de comunicación e influencia con Teherán que pueden resultar relevantes para Washington, mientras Estados Unidos dispone de instrumentos de presión sobre Beijing relacionados con comercio, tecnología y seguridad regional. La interacción entre estos asuntos revela hasta qué punto la competencia entre las dos potencias se ha convertido en un tablero interconectado.

La dimensión económica es igualmente decisiva. Washington y Beijing son competidores estratégicos, pero también mantienen una profunda interdependencia comercial. Semiconductores, inteligencia artificial, tierras raras, minerales críticos y tecnologías avanzadas han dejado de ser exclusivamente asuntos económicos para convertirse en componentes de la seguridad nacional.

Para Beijing, Taiwán representa una cuestión de soberanía y seguridad nacional, además de un punto estratégico para su proyección de poder en Asia. Para Washington, la isla forma parte de un equilibrio regional sostenido por relaciones de seguridad con diversos países del Indo-Pacífico.

Por eso, el verdadero alcance de la cumbre Xi-Trump va mucho más allá de determinar si se aprueba o no un paquete de armas.

Taiwán es hoy el punto donde convergen poder militar, tecnología, comercio y geopolítica. Lo que ocurra alrededor de la isla permitirá observar cómo las dos grandes potencias utilizan sus instrumentos de presión y hasta dónde están dispuestas a modificar sus posiciones para defender sus intereses.

Tres escenarios

Lo anterior coloca tres escenarios sobre la mesa. El primero sería una continuidad controlada, Washington mantiene las ventas y entregas de armas, mientras Beijing intensifica la presión diplomática y militar alrededor de Taiwán. En este escenario, la rivalidad continúa sin una ruptura abierta, pero aumenta la competencia estratégica.

El segundo sería un entendimiento parcial. Estados Unidos podría modificar el calendario o las características de determinadas ventas, mientras China ofrece concesiones en otros asuntos de interés para Washington, como comercio, minerales estratégicos, tecnología o Irán. No implicaría resolver la cuestión taiwanesa, sino administrar temporalmente sus puntos de fricción.

El tercero sería una escalada de la competencia. Washington avanza con el paquete de armas y Beijing responde con mayor presión diplomática, económica o militar alrededor de la isla. El riesgo principal sería que las medidas destinadas a disuadir al adversario terminen alimentando una dinámica de acción y reacción difícil de controlar.

Ninguno de estos escenarios constituye por sí mismo un desenlace inevitable. Lo que sí parece claro es que Taiwán seguirá siendo uno de los principales puntos de fricción entre las dos grandes potencias.

El estrecho de Taiwán ya no puede analizarse únicamente como un escenario de posible confrontación militar. Es también uno de los principales espacios donde se está definiendo quién tendrá mayor capacidad para establecer las reglas del nuevo orden estratégico, tecnológico y económico de Asia.

jpm-am