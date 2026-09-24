AIRD anuncia ganadores de los Galardones Industriales 2026

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SANTO DOMINGO.- La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) anunció los ganadores de los Galardones Industriales 2026. Los reconocimientos serán entregados durante una ceremonia especial el próximo martes 27 de octubre.

Son ellos el empresario Juan José Attias Hamna, quien recibirá el Galardón al Mérito Industrial; Industrias Banilejas (INDUBAN), reconocida con el Galardón a la Industria Dominicana; y la DIGEMAPS, distinguida por su labor institucional en apoyo al sector industrial.

Los galardonados fueron seleccionados por el Consejo Nacional, a partir de ternas elaboradas por el Comité Ejecutivo de la AIRD con base en las nominaciones de los socios y los criterios establecidos para cada premio.

MÉRITO INDUSTRIAL

El Galardón al Mérito Industrial fue otorgado a Juan José Attias Hamna, por una trayectoria de más de seis décadas vinculada al desarrollo de la manufactura dominicana.

Bajo su liderazgo, Colchonería y Mueblería La Nacional se convirtió en el núcleo de un grupo industrial y comercial con presencia en manufactura, distribución y comercio, además de desarrollar una temprana vocación exportadora. Attias Hamna también ha tenido participación gremial en la AIRD, ADOEXPO y ASONAIMCO.

INDUSTRIA DOMINICANA

INDUBAN, fundada en 1945 por Manuel de Jesús Perelló Báez, recibirá el Galardón a la Industria Dominicana por su trayectoria, innovación, calidad, responsabilidad social y sostenibilidad.

La empresa, actualmente dirigida por la tercera generación de la familia Perelló, tiene presencia nacional con marcas como Café Santo Domingo y exporta a mercados del Caribe, Estados Unidos, Canadá y España.

La DIGEMAPS fue reconocida por sus aportes a la modernización de la regulación sanitaria, incluyendo la reducción de más de 40 % en los tiempos de determinados procesos de registro sanitario, el fortalecimiento de laboratorios y la modernización de servicios regulatorios.

an/am