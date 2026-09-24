Suberví: proyecto de Carolina sigue creciendo dentro PRM

Felipe Suberví y Carolina Mejía durante una actividad reciente en el Distrito Nacional.

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SANTO DOMINGO.- El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el Distrito Nacional y miembro de su Dirección Ejecutiva, Felipe Suberví, afirmó que el proyecto presidencial de Carolina Mejía continúa fortaleciéndose y sumando respaldo político de cara al proceso interno de esta organización y a las elecciones de 2028.

Sostuvo que las aspiraciones de la actual alcaldesa del Distrito Nacional atraviesan una etapa de crecimiento y consolidación, impulsadas por la integración de dirigentes, el trabajo de las estructuras partidarias y la conformación de equipos políticos en distintas demarcaciones del país.

RICARDO DE LOS SANTOS ASUME COORDINACIÓN

“El proyecto presidencial de Carolina Mejía es indetenible; continúa creciendo y sumando voluntades en todo el país. En el 2028 tendremos la primera mujer presidenta de la República Dominicana”, expresó.

El dirigente destacó además la incorporación del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, como coordinador nacional de campaña, decisión que, según dijo, contribuirá a ampliar la capacidad organizativa y territorial del proyecto.

De los Santos asumió formalmente esa responsabilidad durante un acto celebrado el domingo en el Coliseo Teo Cruz, en el Distrito Nacional.

LLAMADO A PRESERVAR LA UNIDAD

Suberví también valoró el llamado de De los Santos a desarrollar la competencia interna del PRM con respeto y sin ataques entre los distintos aspirantes presidenciales.

Consideró que la contienda debe preservar la unidad partidaria y contribuir al fortalecimiento de la organización.

“Carolina Mejía representa experiencia de gestión, cercanía con la gente y una visión de país que sigue concitando apoyo dentro y fuera del PRM”, manifestó.

El PRM avanza hacia el proceso mediante el cual definirá la candidatura presidencial que representará a la organización en las elecciones de 2028.

Carolina Mejía figura entre los dirigentes que han expresado públicamente sus aspiraciones a obtener la nominación presidencial.

an/am