NY: Abinader recibe Insignia de Oro de Americas Society

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NUEVA YORK.- El presidente Luis Abinader fue reconocido este miércoles con la Insignia de Oro, el más alto honor de Americas Society, por su liderazgo en República Dominicana y el hemisferio y por promover el progreso económico, democrático e institucional en el país y la región.

La distinción también reconoce su labor en la recuperación económica, su compromiso con el fortalecimiento de la democracia y su papel en la cooperación regional en seguridad e integración económica.

El galardón fue entregado en la sede de Americas Society, en Nueva York, en una ceremonia encabezada por Susan Segal, presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas, y Andrés Gluski, presidente de la junta directiva de la entidad.

El mandatario estuvo acompañado por la primera dama Raquel Arbaje, sus hijas Esther Patricia y Adriana Margarita Abinader Arbaje y el canciller Víctor -Ito- Bisonó.

CRECIMIENTO, POBREZA E INVERSIÓN

Abinader afirmó que ha asumido su gestión como el cumplimiento del deber para el que fue elegido y recordó los desafíos enfrentados por la pandemia de COVID-19, la invasión de Rusia a Ucrania, el alza de materias primas, la guerra con Irán, la situación de Haití y las nuevas tarifas internacionales.

«A pesar de todo eso, y en este año tan especial, el crecimiento de la República Dominicana se consolida en un 4.5%. Si no es el mayor crecimiento de Latinoamérica, si no es el primero será el segundo en términos de crecimiento», expresó.

Sostuvo que el crecimiento debe traducirse en mejores indicadores sociales. Señaló que la subalimentación pasó de 8.7% cuando llegó al Gobierno a menos de 2.5% actualmente, lo que coloca al país como el sexto en Latinoamérica con hambre cero.

Resaltó además la reducción de la pobreza monetaria de 26% en 2019 a 14.5% en promedio en el primer semestre de este año. «Tenemos que tener paz social, y eso lo tenemos en la República Dominicana. Por eso también las inversiones han tenido niveles récord y este año van a superar los 5,200 millones de dólares en inversión extranjera», indicó.

En turismo proyectó que el país superará los 12 millones de visitantes este año, con casi 12.4 millones, y destacó que, después de México, es el que más turistas recibe en Latinoamérica.

Mencionó el crecimiento de zonas francas y exportaciones por unos US$16,000 millones, con casi US$3,000 millones en dispositivos médicos y unos US$800 millones en equipos electrónicos, además de entre US$500 y US$600 millones de las academias de los 30 equipos de Grandes Ligas y unos US$1,300 millones en cigarros.

«Tenemos una estrategia para la inteligencia artificial y una estrategia para el ensamblaje de semiconductores, porque nuestra política es abrir cada vez nuevos nichos y nuevas áreas de negocio», afirmó.

«República Dominicana es un país y este es un Gobierno pro negocios, pro empresa y pro empleo», agregó.

FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO

Al referirse a su legado, afirmó que uno de los aspectos más importantes es el fortalecimiento democrático.

«Y sí, cambiamos la Constitución, pero la cambiamos exactamente en la dirección contraria a como otros presidentes de nuestro país o de Latinoamérica lo han hecho: para blindarla y hacer mucho más difícil que alguien pudiera optar por un tercer período presidencial», sostuvo.

«Yo pienso que ese es uno de mis principales legados a la democracia y por lo cual seguiremos trabajando después de salir del Gobierno», dijo.

Recordó su pronunciamiento sobre Nicaragua tras el anuncio de que no se permitirían los partidos políticos. «Ese tipo de situaciones no se debe permitir en nuestra Latinoamérica».