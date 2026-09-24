Oficina senador S. Cristóbal celebra programa Labor Social y Cultura Ciudadana

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Por JULIO CESAR GARCIA ESPINAL

SAN CRISTOBAL.- Con el propósito de impulsar el talento joven y fortalecer el tejido social de la provincia, la oficina del senador Gustavo Lara Salazar celebró en el auditorio mayor del Instituto Politécnico Loyola la tercera edición del Programa de Labor Social y Promoción de Cultura Ciudadana.

Lara reafirmó su visión de apostar por la juventud como motor de transformación social y destacó que esta iniciativa va más allá de ser un concurso y «se ha consolidado como un espacio vivo de formación, creatividad y servicio para la comunidad».

“Cada edición representa un paso firme hacia una provincia más consciente, solidaria y organizada. No se trata solo de premiar proyectos, sino de sembrar valores que trasciendan y se conviertan en un legado para las futuras generaciones”, expresó Lara Salazar con entusiasmo.

La actividad contó con un alto respaldo de autoridades nacionales y locales, encabezadas por Pura Casilla, gobernadora provincial; Ricardo de los Santos, presidente del Senado; José Miguel De Camps, ministro de educación.

Asimismo, estuvieron presentes el alcalde municipal, Nelson De La Rosa; Eva Nina, vice alcaldesa municipal, Jorge Carela, Alcalde del Municipio de Nigua; la Directora municipal de Hatillo, Esperanza De Dios, el director regional de Educación, Julián Tejeda, regidores del municipio y autoridades locales.

El senador Lara Salazar agradeció a las autoridades por sumarse a esta causa y acompañar de cerca a los participantes en su proceso formativo. Extendió además un especial reconocimiento a los medios de comunicación por dar voz a las iniciativas juveniles y proyectar una comunicación responsable que fortalece la confianza de la ciudadanía.

El Ministro de educación José Miguel De Camps nombró al Senador Gustavo Lara como representante provincial de la iniciativa ciudadanos al 100, en reconocimiento a su excelente gestión al frente de este programa Labor Social y Cultura Ciudadana.

Los estudiantes: verdaderos protagonistas

El momento central del discurso estuvo dedicado a los estudiantes. “Ellos son la razón de ser de este esfuerzo colectivo. Cada idea y cada proyecto nace de su genuino compromiso con la comunidad y de las ganas de transformar su propia realidad”, puntualizó el senador.

El esquema del programa mantiene su sólida estructura formativa:

Formación en Aulas: 20 horas lectivas. Desarrollo de Proyectos Sociales: 40 horas de trabajo comunitario práctico. Incentivos a la excelencia: Premios económicos de RD$150,000, RD$100,000 y RD$75,000 para los tres primeros lugares.

Liceos ganadores

1er lugar- Liceo Gregorio Luperón, RD$150,000.00. 2do lugar- Politécnico Andrés Bremon, RD$100,000.00. 3er lugar- Politécnico José Núñez de Cáceres RD$75,000.00. Además, los 21 líderes de los proyectos recibirán una Laptop y una beca steam gestionadas por el senador Lara.

El éxito y la sostenibilidad de este programa descansan en el esfuerzo conjunto de instituciones clave como la Liga Municipal Dominicana, el Defensor del Pueblo, el Ministerio de la Juventud, el Ministerio de Interior y Policía, el INTRANT y el Ministerio de Medio Ambiente. Este respaldo integral asegura que los proyectos diseñados por los jóvenes puedan integrarse paulatinamente a políticas públicas locales y acciones comunitarias de largo plazo.