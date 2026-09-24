Proyecto Presupuesto para 2027 de 2027 es por RD$2.08 billones

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SANTO DOMINGO.- El subdirector general de Presupuesto, Iván Ramírez, entregó este miércoles al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para 2027.

El proyecto contempla RD$2,084,127.4 millones en erogaciones consolidadas, ingresos por RD$1,620,001.4 millones y un techo de gasto de RD$1,944,738.7 millones.

El déficit financiero es de 3.4% del PIB, mientras el resultado primario mantiene un superávit de RD$24,045.5 millones, equivalente al 0.3% del PIB.

El documento se sustenta en una proyección de crecimiento económico real de 4.75% y una inflación promedio de 4.5% para el próximo año.

GASTO SOCIAL COMO EJE

Educación recibirá RD$364,399.5 millones, manteniendo el 4% del PIB y respaldando el Plan Decenal de Educación Horizonte 2034. Salud Pública dispondrá de RD$198,727.0 millones, con énfasis en el primer nivel de atención y la red hospitalaria.

Para protección social, pensiones, asistencia y vivienda se contemplan RD$317,340.6 millones.

En conjunto, educación, salud y protección social representan cerca del 43% del presupuesto, como base para ampliar la clase media, generar empleo formal y reducir la pobreza.

INVERSIÓN PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA

El gasto de capital asciende a RD$257,763.8 millones, un incremento de 19.7% respecto al presupuesto inicial de 2026, el mayor registrado en la historia presupuestaria reciente. De ese monto, RD$111,609.2 millones corresponden a 1,306 proyectos con código SNIP en transporte, energía, agua, saneamiento, salud, educación, producción agrícola, cambio climático y transformación digital.

Entre las obras destacan el Monorriel de Santiago, con RD$6,371.0 millones; la ampliación de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo, con RD$1,465.6 millones, y proyectos de resiliencia climática en infraestructura vial por RD$1,565.0 millones. En el sector eléctrico se destinan recursos para la Presa Montegrande, reducción de pérdidas técnicas y mejoramiento de redes de media y baja tensión.

POLÍTICA FISCAL Y SOSTENIBILIDAD

El Gobierno reafirma su compromiso con la sostenibilidad fiscal y la reducción gradual de la deuda respecto al PIB. El financiamiento del déficit se sustentará en emisiones de bonos globales y domésticos, así como en recursos de organismos multilaterales y bilaterales, en línea con la Estrategia de Deuda de Mediano Plazo 2024-2028.

El PGE 2027 se articula con la Estrategia Nacional de Desarrollo, el Plan Plurianual y la iniciativa Meta RD 2036, vinculando más de RD$500,605.3 millones a objetivos estratégicos, de los cuales el 65.6% corresponde al eje de desarrollo social.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Durante la formulación se realizaron 32 sesiones de los Consejos de Desarrollo, donde se priorizaron 503 demandas ciudadanas incorporadas al presupuesto, conectadas a cuatro ámbitos: capital humano, capital físico, productividad y fortalecimiento institucional.