Nueve muertos dejan nuevos ataques rusos sobre Ucrania

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KIEV.- Al menos nueve fallecidos y decenas de heridos dejaron nuevos ataques rusos lanzados durante la noche y la mañana sobre Kiev y Járkov, en Ucrania.

El gobernador de Járkov, Oleg Sinegubov, informó de un bombardeo contra instalaciones agrícolas en Stara Hnilitsia, una zona rural del noreste del país, con saldo de siete muertos y una docena de heridos.

«El enemigo cometió otro crimen de guerra», afirmó el primer ministro ucraniano, Serhi Koretski, según la agencia Ukrinform.

ATAQUES EN KIEV

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania detalló que los ataques nocturnos sobre la región de Kiev provocaron dos muertos y una decena de heridos.

Los bombardeos afectaron los distritos de Solomianski, Podilski y Dnipró. Entre los heridos figura un agente de las fuerzas de seguridad.

En la víspera, los ataques rusos habían dejado dos muertos y medio centenar de heridos en la capital.

ZELENSKI CUESTIONA PRESIÓN INTERNACIONAL

El presidente Volodimir Zelenski sostuvo que estos ataques demuestran que la presión internacional sobre Rusia nunca fue suficiente.

Moscú, dijo, «cree que puede seguir apostando por el terror» con sus misiles balísticos.