EE.UU. aumenta a 201,274 t la cuota de azúcar RD para 2027

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SANTO DOMINGO.- Estados Unidos aumentó a 201,274 tneladas métricas la cuota de exportación de azúcar de caña cruda de República Dominicana hacia ese mercado para el año fiscal 2027.

Esto representa un incremento de 6.3 % respecto al período anterior, informó este miércoles el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX).

El aumento equivale a 11,931 toneladas métricas adicionales y permitirá que el azúcar dominicano ingrese al mercado estadounidense bajo un régimen arancelario preferente.

NUEVA CUOTA ENTRARÁ EN VIGOR EL 1 DE OCTUBRE

Las nuevas cantidades podrán comenzar a exportarse a partir del 1 de octubre, fecha en que inicia el año fiscal estadounidense.

La medida fue publicada este miércoles en el Registro Federal de Estados Unidos, de acuerdo con un comunicado de la Cancillería dominicana.

Con esta asignación, República Dominicana pasa de representar el 16.9 % al 18 % del total de la cuota azucarera que Estados Unidos establece para proveedores extranjeros, fijada en 1,117,195 toneladas métricas.

De esta manera, el país se mantiene como el principal beneficiario individual dentro de este contingente arancelario.

LA MAYOR PORCIÓN REDISTRIBUIDA

a decisión estadounidense se produjo tras la redistribución de 55,993 toneladas métricas que Washington retiró de la asignación correspondiente a Brasil para el nuevo año fiscal.

De ese volumen, distribuido entre 28 países, República Dominicana recibió 21 %, equivalente a la mayor porción asignada a un solo país, por encima de Filipinas y Australia, según destacó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

VE HAY “MUESTRA DE CONFIANZA”

El canciller dominicano, Víctor Bisonó, consideró que la asignación refleja la relación comercial entre ambos países.

“Que la República Dominicana reciba la mayor parte de la cuota redistribuida por los Estados Unidos es una muestra de la confianza que hemos construido como socio comercial serio y cumplidor”, afirmó.

La cuota permite a los productores y exportadores dominicanos colocar el azúcar en el mercado estadounidense bajo condiciones arancelarias preferenciales, dentro del contingente establecido por Washington para proveedores extranjeros.

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