El dólar estadounidense se mantenía este viernes a $59.79

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Santo Domingo, 25 sep (EFE).- El dólar estadounidense se cambia este viernes para la venta a 59.79 pesos, el mismo valor de la jornada anterior.

El Banco Central de la República Dominicana fijó el cambio del peso respecto al dólar estadounidense para hoy de la siguiente manera:

Compra: 59.3470

Venta: 59.7935. EFE

mf