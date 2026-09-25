El dólar estadounidense se mantenía este viernes a $59.79

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Santo Domingo, 25 sep (EFE).- El dólar estadounidense se cambia este viernes para la venta a 59.79 pesos, el mismo valor de la jornada anterior.
El Banco Central de la República Dominicana fijó el cambio del peso respecto al dólar estadounidense para hoy de la siguiente manera:
Compra: 59.3470
Venta: 59.7935. EFE
mf
SIMPLE ASCO Y PUTREFACION DESDE EL PUNTO REAL…SOMOS INDIOS Y COMO EL VATICANO ORO POR JUGUETE????
¡CUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATRO AÑOS MAS, Y DESPUES HABLAMOS!
Lo que no se ven son los dolares del turismo , porque esos regresan al extranjero y no es asi por que el dolar siempre sube? Porque si los dolares de los MILLONES DE TURISTAS que llegan a república dominicana circularan en el país el dolar no estuviera tan caro.