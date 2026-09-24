LF, Collado y Gonzalo ganarían nominación en sus partidos

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Por JHONNY TRINIDAD

SANTO DOMINGO.- Si las primarias de los partidos Fuerza del Pueblo (FP), Revolucionario Moderno (PRM) y de la Liberación Dominicana (PLD) para elegir a sus candidatos presidenciales para los comicios de 2028 fueran hoy, ganarían Leonel Fernández, David Collado y Gonzalo Castillo, respectivamente, según una encuesta de la firma CID Latinoamérica.

Fernández aventaja por 28 puntos a Omar Fernández, Collado por 41 a Carolina Mejía y Castillo por 15 a Abel Martínez.

La medición incluyó a los seis aspirantes que permanecen en la contienda interna del partido de gobierno. Entre los simpatizantes perremeístas, David Collado reúne el 62% de la intención de voto, casi el triple del 21% que obtiene la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía.

Más atrás figuran la vicepresidenta Raquel Peña, con 9%; el director de Inapa, Wellington Arnaud, con 6%; el presidente de Indotel, Guido Gómez Mazara, con 2%, y Francisco Antonio -Tony- Peña Guaba, con menos de 1%.

En conjunto, los cinco aspirantes restantes suman 38%, por debajo del respaldo que Collado concentra por sí solo.

FP y PLD

En la Fuerza del Pueblo, el 60% de los simpatizantes se inclina por Leonel Fernández, frente a un 32% de Omar Fernández, mientras un 8% no sabe o no responde. Al excluir a los indefinidos, Leonel concentra casi dos de cada tres preferencias.

En el PLD, Castillo encabeza con 41%. Le siguen Martínez con 26% y Francisco Javier García con 8%. Un 13% afirma que no votaría por ninguno y un 11% no sabe o no responde. Entre quienes sí escogen, Castillo reúne más de la mitad de las preferencias.

PREFERENCIA PARTIDARIA

El estudio también midió la simpatía partidaria. Entre quienes se identifican con alguna organización, el PRM concentra el 43%, 17 puntos por encima de la Fuerza del Pueblo (26%), seguida por el PLD (20%). El PRD registra 2% y otras organizaciones, incluido el PRSC, suman 8%.

jt-am