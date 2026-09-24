EU: Arrestan a otro sospechoso por asesinato joven dominicano

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BOSTON.- Las autoridades arrestaron a un tercer sospechoso por el asesinato del empleado municipal dominicano Xavier Bautista, de 32 años, ocurrido el pasado 4 de julio en Cambridge, Massachusetts.

De acuerdo con la información disponible, la detención se sumó a los dos arrestos previos realizados por la Fiscalía del Distrito de Middlesex y el Departamento de Policía de Cambridge, en el marco de la investigación por la muerte del joven oriundo de República Dominicana.

SEGUNDO DETENIDO IDENTIFICADO

El segundo detenido había sido identificado como Giovani Arroyo, de 22 años y residente en Boston, quien enfrentó cargos de asesinato, portación de arma de fuego sin licencia y conspiración.

Bautista, empleado del Departamento de Obras Públicas de Cambridge, murió luego de recibir un disparo durante la madrugada del 4 de julio. Su cuerpo fue encontrado cerca de la intersección de Broadway y Norfolk Street, próximo a Sennott Park, aproximadamente una hora después del momento en que los investigadores estimaron que ocurrió el ataque.

LO ATACARON CUANDO SALÍA DE SU CASA

Según las autoridades, varios hombres enmascarados abordaron a Bautista cuando salía de su vivienda. El empleado municipal llevaba puesto su uniforme de trabajo.

Después de dispararle, el grupo huyó en una camioneta Dodge Ram blanca, de acuerdo con la investigación.

Hasta el momento, las autoridades señalaron que no existía una conexión conocida entre Bautista y los sospechosos, y que el caso continuaba bajo investigación para determinar el motivo del ataque.