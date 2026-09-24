Las negociaciones entre Knicks y Karl-Anthony Towns se estancan

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NUEVA YORK.- Las negociaciones entre los New York Knicks y Karl-Anthony Towns para extender el contrato del pívot se encuentran estancadas, según reportaron este miércoles Shams Charania y Vincent Goodwill, de ESPN.

Las conversaciones se desarrollaron durante buena parte de la temporada baja, pero recientemente no se ha producido avance. Un acuerdo antes del inicio del campamento de entrenamiento, previsto para la próxima semana, es considerado poco probable.

DIFERENCIAS ECONÓMICAS MARCAN LAS NEGOCIACIONES

Towns es elegible para una extensión de hasta cuatro años y aproximadamente US$273 millones, aunque distintas informaciones sitúan el máximo permitido en una cifra cercana a los US$276 millones, dependiendo de los cálculos contractuales.

El jugador tiene previsto ganar US$57 millones durante la temporada 2026-27 y posee una opción de jugador de US$61 millones para la campaña 2027-28. No existe un plazo inmediato que obligue a ambas partes a cerrar una extensión, por lo que las conversaciones podrían continuar durante la temporada.

El panorama también está condicionado por las reglas salariales de la NBA. El propietario de los Knicks, James Dolan, ha expresado que la franquicia pretende evitar situarse por encima del llamado segundo “apron”, lo que limita las posibilidades del equipo para comprometer grandes cantidades en contratos futuros.

TOWNS FUE PIEZA CLAVE EN EL CAMPEONATO

La situación contractual se produce después de que Towns desempeñara un papel importante en la conquista del campeonato de la NBA por parte de los Knicks en la temporada 2025-26.

Durante los playoffs, el cuatro veces All-Star promedió 15.9 puntos, 10.6 rebotes y 4.9 asistencias, con un 55 % de efectividad en tiros de campo, mientras Nueva York conquistaba el título al derrotar a San Antonio en cinco partidos.

Por ahora, las partes mantienen abiertas las conversaciones. Un reporte de SNY señaló que los Knicks han manifestado su interés en mantener a Towns a largo plazo y que durante el verano se han discutido distintas estructuras contractuales.

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