Yiyo Sarante suspende agenda tras muerte esposa de Oro Duro

El artista escribió: "Mi hermano Julian, no existen palabras suficientes para aliviar un dolor tan grande".

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SANTO DOMINGO.- El crimen cometido contra Zeneida Castillo, esposa del merenguero Julián Oro Duro, ha consternado a familiares, amigos y a distintos sectores de la sociedad. El hecho también afectó al artista Yiyo Sarante, hermano de Julián, quien anunció la reprogramación de las presentaciones que tenía previstas para los días 23 y 26 de septiembre.

“Pedimos sinceras disculpas a nuestro público, promotores y relacionados por los inconvenientes que este cambio pueda ocasionar”, expresó Sarante en un comunicado publicado en sus redes sociales.

AGRADECE SOLIDARIDAD

El intérprete de merengue y salsa manifestó su agradecimiento por las muestras de comprensión, solidaridad y apoyo recibidas tras la tragedia que afecta a su familia.

Señaló que esos gestos han representado un importante respaldo durante una etapa marcada por la tristeza y la incertidumbre.

La muerte de Castillo ocurrió durante un incidente en el que también resultó herido Julián Oro Duro, según los reportes publicados sobre el caso. El hecho ha generado consternación y llamados a esclarecer las circunstancias en que ocurrió.

Sarante informó que las presentaciones serán reprogramadas, aunque en el comunicado difundido no se detallaron las nuevas fechas.

El artista pidió comprensión a sus seguidores, promotores y demás personas vinculadas a sus compromisos profesionales, al tiempo que agradeció el respaldo recibido en este momento familiar.

La situación ha provocado numerosas expresiones de solidaridad hacia Julián Oro Duro y sus allegados, mientras las autoridades continúan las investigaciones relacionadas con el crimen.

an/am