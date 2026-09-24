ITALIA: Arrestan dominicanos por red narcotráfico y secuestro

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ROMA.- Al menos nueve dominicanos y colombianos fueron detenidos en Roma y acusados de integrar una red internacional de narcotráfico a la que se atribuye también el secuestro, tortura y robo a un hombre, informaron este jueves los Carabineros.

La operación, coordinada por la Dirección Distrital Antimafia (DDA) de Roma, permitió desarticular una organización dedicada a importar grandes cargamentos de cocaína desde Sudamérica para abastecer los puntos de venta de droga en Roma y la costa de la región del Lacio.

Los detenidos están acusados de asociación ilícita para el tráfico transnacional de estupefacientes, secuestro con fines de extorsión, robo con violencia y lesiones personales, por lo que el juez de instrucción dispuso prisión preventiva para todos.

SECUESTRO Y TORTURA EN AJUSTE DE CUENTAS

La investigación comenzó a raíz de un violento ajuste de cuentas ocurrido en junio en el entorno del narcotráfico romano.

Según los investigadores, la víctima, un ciudadano colombiano, fue atraída mediante una trampa por una mujer y posteriormente sufrió una brutal agresión antes de ser introducida por la fuerza en un vehículo.

El hombre permaneció retenido durante siete horas en dos inmuebles de la capital, atado de pies y manos, encañonado con un arma de fuego y herido repetidamente con armas blancas.

Los secuestradores le exigieron 8,900 euros en efectivo, joyas de oro, un reloj de lujo y las llaves de su vivienda, que posteriormente asaltaron para hacerse con otros bienes y equipos informáticos.

VEHÍCULOS OCULTOS Y CRIPTOMONEDAS

Las investigaciones permitieron descubrir la infraestructura logística de la organización, que empleaba vehículos con dobles fondos automatizados, teléfonos encriptados con borrado remoto de datos y criptomonedas para el blanqueo de capitales.

En actuaciones paralelas vinculadas al mismo grupo, las autoridades descubrieron una refinería clandestina de droga en el municipio de Sant’Agata del Bianco, en Calabria, e intervinieron en un almacén de Roma 24 kilos de hachís, además de cocaína, drogas sintéticas y sustancias conocidas como «cocaína rosa».